Siegen: Schnee und Eis auf den Straßen – Unfall auf der HTS

Siegen. Der Winter hält Siegen und Umgebung auch am Mittwochmorgen in Griff. Es gibt Behinderungen im Busverkehr.

Es hat geschneit in der Nacht, am frühen Morgen zieht ein neues Niederschlagsgebiet durchs Siegerland.

Unfall auf der HTS bei Buschhütten

Eine 30-jährige Opel-Fahrerin ist am Mittwochmorgen auf glatter Fahrbahn auf der Hüttentalstraße (HTS) bei Buschhütten in die Leitplanke geprallt. Sie war in Richtung Siegen unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache nach links in die Mittelleitplanke geratn fuhr dann über zwei Fahrstreifen und prallte schließlich mit der Front in die rechte Leitplanke. Dort blieb das Auto erheblich beschädigt stehen. Da es nicht mehr fahrbereit war, bestellte die Polizei einen Abschleppunternehmen zur Bergung. Die 30-jährige blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, gab aber im Gespräch leichte Knieschmerzen an. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch ein Fahrzeug vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Einsatzstelle gerufen worden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.

B 62 in Weidenau gesperrt

Bei einem Auffahrunfall auf der B 62 in Weidenau sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Im morgendlichen Berufsverkehr war die B 62 an der Ampel zum Abzweig Siegstraße komplett gesperrt worden. Nachdem eine Verletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren worden war, konnt der Verkehr aus Dreis-Tiefenbach wieder fließen. Autofahrer, die aus Richtung Kreuztal und Siegen kamen, mussten die B 62 über die Siegstraße verlassen.

Laut Auskunft der Polizei hatte ein Golf an der Ampel verkehrsbedingt anhalten müssen. Ein Suzuki war ebenfalls abgebremst worden. Am Ende prallte jedoch ein Kia auf das vor ihm stehende Auto. Der Kia und der Suzuki wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Zwei Abschleppwagen rollten an und übernahmen die Bergung. Schadenshöhe: Rund 15.000 Euro.

Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte das nur mit Winterreifen tun. Pendler werden am Mittwochmorgen vor Behinderungen auf der A 4 zwischen Olpe und Köln gewarnt, auf der Talbrücke Wiehl ist ein Unfall passiert.

Behinderungen im Busverkehr

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) melden am Mittwochmorgen Beeinträchtigungen besonders auf den outen der C103, C104 und C112. Die städtischen Räumdienste sind unterwegs. Im gesamten Verkehrsgebiet sollte mit Verspätungen gerechnet werden.

Die Bedienung der C 132 erfolgt noch ohne die Haltestelle Wildweg. Eine Andienung der Haltestellen Reichspfad Wende (Linie R 17) und Dermbach Wende (Linie R 23) ist aktuell nicht möglich. Die Linie L 220 vekehrt derzeit ohne die Haltestellen Lützeln und Holzhausen Horwaldstr..

