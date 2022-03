Siegen und Umland: Auf der A 45 wird weiter gesprengt

Siegerland. Auch auf der HTS und den Bundesstraßen wird gearbeitet: Hier sind die großen Baustellen dieses Jahres:

Bund, Land und Kreis investieren in ihre Straßen – das bedeutet, dass sich Autofahrer auf Baustellen einrichten müssen. Und an der A 45 wird weiter gesprengt. Das sind die Pläne für dieses Jahr.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Baustellen 2022 Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW / WP Siegen

Autobahn A 45

1 Talbrücke Kalteiche

Das zweite Teilbauwerk des Ersatzneubaus Fahrtrichtung Dortmund befindet sich im Bau, Mitte 2023 soll die Brücke fertig sein.

2 Talbrücke Landeskroner Weiher

Derzeit werden die Baustraßen gebaut. Im Frühjahr folgt die Einrichtung der Mittelstreifenüberfahrten, im Sommer wird der gesamte Verkehr auf die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Frankfurt gelegt. Im Oktober steht dann die nächste Sprengung an: die Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dortmund. Voraussichtlich 2027, so Anke Bruch von Autobahn Westfalen, wird diese neue Brücke fertig sein.

3 Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach

In diesem Jahr sind die letzten beiden alten Brückenhälften gesprengt worden. Anke Bruch: „Die Aufräumarbeiten an beiden Brücken dauern bis Ende April. Mitte Mai starten die Bauarbeiten für die zweiten Teilbauwerke in Fahrtrichtung Dortmund.“ Zunächst werden die Fundamente für die Pfeiler gegossen. Beide Ersatzneubauten sollen voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt sein.

Straßensperrungen rund um Eisern

4 Talbrücke Eisern

Ende dieses Jahres wird die erste Brückenhälfte für die Fahrtrichtung Dortmund fertig, Anfang 2023 soll der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen darauf gelegt werden. Die alte Brückenhälfte in Fahrtrichtung Frankfurt soll im Frühjahr 2023 gesprengt werden. Dafür muss die L 909 (Obersdorfer Straße) für rund drei Monate voll gesperrt werden. Zuvor stehen im Frühjahr 2022 Bauarbeiten im Bereich der Straße Wolfsbach an. Die Autobahn Westfalen baut dort einen Kanal, der das Niederschlagswasser der A 45, das zunächst in eine neue Regenwasserbehandlungsanlage fließt, gereinigt in den Obersdorfbach ableitet. Zeitgleich wird die Unterführung A4 5/L 562 (Wolfsbach) verlängert. Für diese Arbeiten muss die L 562 ab April 2022 rund fünf Monate voll gesperrt werden; sie wird vor der Sperrung der L 909 für die Sprengung der Talbrücke Eisern wieder freigegeben.

5 Siegen-Süd:

Eine weitere Regenwasserbehandlungsanlage wird im Bereich der Abfahrt Siegen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund gebaut. Dort starten die Arbeiten ebenfalls in diesem Jahr und werden voraussichtlich auch 2022 abgeschlossen.

6 Siegen-Süd-Siegen

In diesem Jahr finden Baugrunderkundungen zwischen den Anschlussstellen Siegen und Siegen-Süd statt. Dies sind vorbereitende Maßnahmen für den geplanten sechsstreifigen Ausbau, der voraussichtlich 2024 in die Planfeststellung geht.

7 Siegtalbrücke

Derzeit werden Sträucher und Bäume zurückgeschnitten. Diese Arbeiten finden bereits mit Blick auf den notwendigen Neubau der Brücke statt. Um den Abriss des Bauwerks planen zu können, soll im Anschluss ein 3D-Modell per Laserscan erstellt werden. Der Beginn der Bauarbeiten erfolgt nicht vor 2027.

8 Talbrücke Büschergrund:

Die Vergabe für den Ersatzneubau ist für Herbst 2022 geplant. „Eventuell starten auch die Bauarbeiten noch in diesem Jahr“, sagt Anke Bruch von Autobahn Westfalen. Holzfällarbeiten im zukünftigen Baufeld laufen bereits oder sind schon abgeschlossen.

Bundesstraßen

9 HTS Eintrachtrampe

Die Eintrachtrampe soll – so die letzte Voraussage – soll im Sommer 2022 fertig sein. Ob das wirklich gelingt, darauf will sich Julia Ollertz, Sprecherin der Regionalniederlassung von Straßen NRW, nicht festlegen lassen. „Die Arbeiten laufen weiter.“ Nach der Sanierung der Brückenbauwerks werden Vorsatzschalen aus Stahlbeton an die Rampen gebaut. Bis Mai wird auf der einen, danach auf der anderen Seite gebaut und der derzeit auf die Seite der Siegerlandhalle gelegte Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf die Koblenzer Straße gelegt. Die Auffahrt Eintracht ist 1977 errichtet worden, sie ist das älteste Bauwerk der HTS.

Unterwegs mit Michael Zart , Ingenieur bei Straßen NRW und zuständig für Brückenprüfungen , in der Talbrücke Langenau bei Kreuztal-Buschhütten Foto: Hendrik Schulz / WP

10 HTS Langenau

Die Talbrücke Langenau liegt im 1991 eröffneten Abschnitt zwischen Buschhütten und Kreuztal. Belag. Fahrbahnabdichtung und Entwässerung sollen erneuert werden; dazu erfolgen in diesem Jahr Vorarbeiten.

11 HTS Kreuztal

Zwischen Kreuztal und Talbrücke Bockenbach wird die Fahrbahndecke saniert, der Verkehr wird jeweils über die Gegenfahrbahn geführt. Der Bund investiert dort vier Millionen Euro.

Großbaustelle in Netphen

11 B 62 Netphen

Die bereits im vorigen Jahr angekündigte Großbaustelle kommt: Der Knoten Kronprinzenstraße/Lahnstraße wird ausgebaut. Dabei werden Busspuren angelegt, der Gehweg zur Bushaltestelle Netphen Brücke verbreitert und die Netphebrücke in der Lahnstraße erneuert. Ursprüngliche Pläne, dort einen Kreisverkehrsplatz anzulegen, mussten wegen Problemen beim Grunderwerb aufgegeben werden. Im vierten Quartal 2022 sollen die mit zwei Millionen Euro veranschlagten Arbeiten beginnen, die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Der Verkehr wird über Petersplatz und Oranienstraße umgeleitet.

12 B 508 Südumgehung Kreuztal

Für die Südumgehung selbst werden nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Planunterlagen nachgebessert – dabei geht es vor allem darum, den Reit- und Fahrverein Kindelsberg nicht einseitig mit Ausgleichsflächen zu belasten, der den Betrieb des Hubensgutes erschwert. „Wir hoffen, dass wir das in der zweiten Jahreshälfte vorlegen können“, sagt Julia Ollertz.

Atempause für Autofahrer auf der B 508 Kreuztal-Hilchenbach

13 B 508 Ferndorf-Kredenbach

Die freie Strecke zwischen Ferndorf und Kredenbach mit der Anbindung der Südumgehung Kreuztal wird der letzte Bauabschnitt des B-508-Umbaus mit Rad- und Gehwegen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

Mühsam war im vorigen Jahr die Fahrt von Kreuztal nach Hilchenbach. Die nächsten großen Baubschnitrte kommen erst 2023 und 2024. Foto: Kai Osthoff

14 B 508 Kredenbach

Anders als in den letzten Jahren ist 2022 nicht mit den ganz großen Staus zwischen Kreuztal und Hilchenbach zu rechnen - die nächsten Bauabschnitte werden vorbereitet: In Kredenbach wird im Bereich der Einmündung L 729, wo später auch ein Kreisverkehrsplatz entstehen wird, in der ersten Jahreshälfte eine Regenwasserbehandlungsanlage gebaut. 200.000 Euro werden dort investiert. Westnetz wird dort eine Hochdruckgasleitung verlegen. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Kredenbach ist dann für 2023 und 2024 vorgesehen.

15 B 508 Kredenbach-Dahlbruch

Die Baustelle auf der freien Strecke ist vor der Winterpause so gut wie fertig geworden. Die abschließende Deckschicht soll an einem Wochenende aufgetragen werden, „wenn das Wetter stimmt“, sagt Julia Ollertz von Straßen NRW.

16 B 508 Dahlbruch-Keppel

Auf der B 517 in Kreuztal auf der Zielgeraden

Auch dieser Abschnitt wird erst 2023 und 2024 gebaut. In diesem Jahr wird, zwischen Juni und November, die Stützmauer an der katholischen Kirche errichtet, wo ein Parkstreifen angelegt werden soll.

17 B 517 Eichen:

Nach dem Neubau der Bahnbrücke ist die Straße an die beiden Enden der Eichener Straße abzubinden. Derzeit wird im Bereich Wendenhof gearbeitet, danach im Bereich der Straßenmeisterei. Anschließend wird die fehlerhafte Fahrbahndecke der Brücke erneut hergestellt. Dafür wird die Brücke im Spätsommer oder Herbst noch einmal für vier Wochen gesperrt, der Verkehr wird wieder über die Eichener Straße geführt.

18 B 517 Krombach-Littfeld:

Bis Ende Mai wird der Kreisel zum Gewerbegebiet Heidfeld fertig. Danach wird der Oberbau der Fahrbahn erneuert. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Julia Ollertz, „wir hoffen, dass wir Ende August fertig sind.“

Zwei Baugesellschaften Die Autobahn Westfalen ist zuständig für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen. Die bundeseigene Gesellschaft betreut den Großraum Siegen von den Außenstellen Dillenburg und Netphen aus. In Netphen wird der Neubau der A 45 geplant. Der Landesbetrieb Straßen NRW ist für die Bundes- und Landesstraßen zuständig, in Siegen-Wittgenstein im Auftrag des Kreises auch für die Kreisstraßen. Die Regionalniederlassung Südwestfalen hat ihren Sitz in Netphen, ebenso wie die Autobahn-Niederlassung im Dreis-Tiefenbacher Telekom-Komplex.

Landesstraßen

Für die Landesstraßen hat die Regionalniederlassung beim Verkehrsministerium sieben Maßnahmen angemeldet. Julia Ollertz: „Das Bauprogramm des Landes NRW steht erst mit der Veröffentlichung des sogenannten Landesstraßenerhaltungsprogramms fest. Das wird im Frühjahr durch das Verkehrsministerium des Landes NRW selbst erfolgen.“ Anzunehmen ist, dass unter anderem der bereits im vorigen Jahr eingeleitete Ausbau der L 719 zwischen Walpersdorf und Siegquelle weiterfinanziert ist.

Kreisstraßen

Im Auftrag des Kreises Siegen-Wittgenstein übernimmt Straßen NRW auch die Unterhaltung der Kreisstraßen. Im vorigen Jahr wurde den Gremien eine Mängelliste für die 50 Kreisstraßen vorgelegt, deren Abarbeitung 28 Millionen Euro kosten würde. Im Siegerland werden 2022 gebaut:

19 K 4 Bürbach-Dautenbach

Die Straße bekommt im zweiten und dritten Quartal eine neue Deck und Binderschicht.

20 K 6: Die Ortsdurchfahrt Alchen

bekommt vom zweiten bis vierten Quartal eine neue Deck- und Binderschicht.

21 K 7: In Frohnhausen

wird die Deckschicht der Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen vom zweiten bis vierten Quartal ausgeführt werden.

22 K 15: Zwischen Holzhausen und Kreisgrenze

wird im zweiten und dritten Quartal die Deckschicht erneuert.

23 K 28: Zwischen HTS-Anschlussstelle Buschhütten und Siegener Straße

wird im zweiten und dritten Quartal die Deckschicht erneuert. Die Bottenbacher Straße wurde vom Kreis als einzige Kreisstraße mit sehr starkem Verkehrsaufkommen über 8000 Fahrzeuge am Tag sowie hohem Schwerlastverkehrsaufkommen von über 200 Lkw am Tag in der Prioritätenliste höhergestuft. Die freie Strecke zwischen Buschhütten und Obersetzen wurde bereits im vorigen Jahr saniert.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland