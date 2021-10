Siegen und Umland: DRK sammelt 90.000 Kilo Kleiderspenden

Siegen-Wittgenstein. In Siegen und im Kreis Siegen-Wittgenstein sammelt das DRK 90.000 Kilo Altkleider – an nur einem einzigen Tag. Das DRK hatte dafür viele Helfer.

Rund 90.000 Kilogramm Altkleider nahm das Rote Kreuz am Samstag bei der Kleidersammlung entgegen. 241 ehrenamtliche Einsatzkräfte waren mit 81 Einsatzfahrzeugen im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein unterwegs. „Ein besonderer Dank gilt erneut den vielen DRK- und JRK-Helferinnen und -Helfern für das große Engagement“, betonen Vorstand Dr. Martin Horchler, die stellvertretende Kreisrotkreuzleiterin Petra Trogisch sowie der Rotkreuzbeauftragte Bernd Wilbert Müller in einer Mitteilung.

Auch das THW, die Reservistenkameradschaft, die Aktiven der Feuerwehr- sowie Jugendfeuerwehren und viele freiwillige Helferinnen und Helfer leisteten tatkräftige Unterstützung. „Man hat den Helferinnen und Helfern angemerkt, dass der Gemeinschaftserfolg und die Zusammenarbeit nach den vielen ausgefallenen Veranstaltungen, doch sehr gutgetan haben“, heißt es weiter.

Siegen: Kleiderspenden können weiter im DRK-Kleiderladen abgegeben werden

Die Kleiderspenden aus dieser Flächenkleidersammlung werden nun an einen Kleiderverwerter verkauft. Aus den Erlösen wird die Rotkreuzarbeit in Siegen-Wittgenstein mitfinanziert. Das Rote Kreuz weist noch einmal darauf hin, dass am Samstag nicht abgeholte Kleiderspenden zu den Öffnungszeiten im DRK-Kleiderladen in der Siegener Hammerstraße 10 abgegeben werden können.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei besonders vielen Kleiderspenden unter 0271/33716-0 nachträglich einen Abholtermin für die kommenden Tage zu vereinbaren.

