Siegen und Umland: Hier gibt’s die besten Weihnachtsstollen

Siegen-Wittgenstein/Olpe. Bäckereien aus Siegen-Wittgenstein und Olpe haben ihre Produkte zur Stollenprüfung eingereicht. Dabei gab es viele sehr gute und gute Ergebnisse.

Zur Freude der heimischen Innungsbäcker war es in diesem Jahr wieder möglich, die Stollenprüfung live auf dem Martinimarkt in Attendorn durchzuführen. Im vergangenen Jahr musste die Aktion wegen der Pandemie ausfallen – dabei „ist der Stand der Bäcker-Innung bereits Tradition und bietet eine gute Gelegenheit, mit den Kunden in Kontakt zu kommen“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Jetzt sei der weiße Pavillon „wieder ein wahrer Besuchermagnet“ gewesen, wie es weiter heißt. Viele Menschen seien gekommen, um die Stollen zu probieren oder für den späteren Verzehr zuhause zu kaufen. Vor den Augen zahlreicher Standbesucherinnen und -besucher testete der unabhängige Qualitätsprüfer Maik Wegner vom Deutschen Brotinstitut insgesamt 51 Stollen, die aus Innungsbetrieben in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe eingereicht worden sind.

Siegen und Umgebung: Bäckereien bieten rund 300 Sorten Weihnachtsstollen an

„Während in vielen Haushalten zur Weihnachtszeit Plätzchen gebacken werden, wagen sich nur die Wenigsten an einen Stollen“, schreibt die Bäckerinnung. Das sei durchaus nicht verwunderlich, denn dabei handelt es sich nach Angaben von Georg Sangermann, Obermeister der Bäcker-Innung Westfalen-Süd, um die „Königsdisziplin der Weihnachtsbäckerei“.

Auswahl der Ergebnisse Bäckerei Hellmann, Wilnsdorf, Butter-Meisterstollen: sehr gut. Bäckerei Krämer, Neunkirchen, Butterstollen: sehr gut. Landbäckerei Georg Sangermann, Olpe, Bratapfel-Stollen: sehr gut; Amarenakirsch-Mandelstollen: sehr gut; Backes Stollen: gut; Butterstollen: gut; Butterstollen mit Marzipan: sehr gut; Mozartstollen: gut. Bäckerei Hesse KG, Kirchhundem (mit einigen Filialen im Siegerland), Butterstollen: gut; Marzipan-Butterstollen: sehr gut. Hesse, Inh. Petra Breuch, Olpe, Marzipanstollen: sehr gut; Christstollen: sehr gut; Nussstollen: sehr gut; Mohnstollen: gut. Bäckerei Andreas Zinke, Olpe, Kolpingstollen: sehr gut; Butterstollen mit Marzipan: sehr gut; Champagnerstollen: sehr gut; Butterstollen: sehr gut; Glühweinstollen: sehr gut.

Die heimischen Handwerksbäcker bieten dabei eine beachtliche Bandbreite über den klassischen Christstollen mit Rosinen hinaus. „Es gibt rund 300 verschiedene Sorten. Und die Bäckerinnen und Bäcker lassen sich auch jedes Jahr wieder das ein oder andere neue Rezept einfallen“, sagt Georg Sangermann. Von Bratapfelstollen über Mohn- oder Schokostollen bis zu Whisky-Schwarzbier-Stollen waren so bei der Prüfung auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Varianten dabei. Es gibt sie mit oder ohne Marzipan, mit oder ohne Rosinen, mit oder ohne Zitronat und Orangeat. „Für jeden Geschmack gibt es heutzutage das Richtige. Der Stollenvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt und die Innungsbäckereien sind kreativ“, betont Georg Sangermann.

Siegen-Wittgenstein und Olpe: Weihnachtsstollen werden genauer Prüfung unterzogen

Qualitätsprüfer Maik Wegner muss in jeden Fall ganz genau hinschauen: Zahlreiche Kriterien sind exakt zu überprüfen. Dabei spielen nicht nur Aussehen und Geschmack eine Rolle, sondern auch die Krusteneigenschaften, die Lockerung und die Struktur der feinen handwerklich hergestellten Backwaren. Eine speziell entwickelte Software zeigt mögliche Ursachen von Mängeln an und gibt Tipps zur Verbesserung. Diese Anmerkungen werden im Anschluss an die Prüfung an die teilnehmenden Innungsbetriebe weitergegeben, um so die Qualität stetig verbessern oder weiterhin auf sehr hohem Niveau halten zu können.

Hat ein Produkt bei der Prüfung durch Maik Wegner die volle Punktzahl von 100 erreicht, wird es mit „sehr gut“ bewertet. Ein „gut“ erhalten die Stollen, die zwischen 90 und 100 Punkten bekommen. Schneidet ein Produkt in drei aufeinanderfolgenden Jahren mit „sehr gut“ ab, so bekommt es darüber hinaus die „GOLD-Auszeichnung“ für konstante Topqualität. Eine solche unabhängige Beurteilung der Produkte ist laut Obermeister Georg Sangermann sehr wichtig, weil der Anspruch im Bäckerhandwerk stets sehr gute Qualität sei.

