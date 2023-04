Siegen und Umland: Hier gibt’s frische Brötchen an Ostern

Siegen. Ostern nutzen viele Familien, um gemeinsam zu frühstücken. Wo sie im Siegerland fündig werden, wenn sie die Brötchen nicht selbst backen wollen:

Wer an Ostern Lust auf frische Brötchen und Brot hat, kann im Siegerland fündig werden. Mehrere Bäckereien haben ihre Filialen geöffnet. Wir haben eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Schneider’s Bäckerei: An Karfreitag und Ostersonntag bleiben alle Filialen geschlossen, an Ostermontag sind die Café-Standorte wieder geöffnet.

Bäckerei Klein: Die Bäckerei Klein lässt ihre vier Filialen an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Am Samstag können die Kundinnen und Kunden frisches Brot und Brötchen bekommen.

+++ Lesen Sie auch: Schneider’s Bäckerei: Warum sich die Bäcker-Ausbildung lohnt +++

Bäckerei Hesse: Karfreitag und Ostermontag bleiben alle Filialen geschlossen, an Ostersonntag sind sie zu den gewohnten Sonntagsöffnungszeiten geöffnet. Ausnahmen gelten im Siegerland laut dem Unternehmen an Ostersonntag für Freudenberg (bis 11 Uhr) und den Standort in Dahlbruch (bis 11 Uhr).

+++ Lesen Sie auch: Frühstück: Wo man in Siegen besonders gut in den Tag startet +++

Hafer-Back: „Unsere Sonntagsfilialen haben an allen drei Tagen von 7 bis 11.30 Uhr geöffnet“, teilt Hanna Hafer auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Dazu zählt z. B. die Hafer-Back Stube in Wilnsdorf.

Bäckerei Hellmann: „Karsamstag haben wir in Rudersdorf von 6 bis 12 Uhr geöffnet und in Rinsdorf von 7 bis 11 Uhr“, wie es auf der Facebook-Seite der Bäckerei heißt. Ostersonntag und -montag hat die Bäckerei geschlossen.

+++ Lesen Sie auch: Zu Bäckerei-Kunden hat diese Frau eine besondere Beziehung +++

Grundsätzlich dürfen Bäcker, die ihre Filialen auch an normalen Sonntagen geöffnet haben, in Nordrhein-Westfalen an Karfreitag und Ostersonntag öffnen. An Ostermontag müssen Bäckereien in NRW geschlossen bleiben – es gibt allerdings Ausnahmen. Darüber hinaus dürften Bürgerinnen und Bürger auch an einigen Tankstellen Brötchen bekommen.

Weitere Themen rund um die Gastronomie im Siegerland:

- Kult-Kneipe öffnet: Essen und Trinken im Pub Ferndorf

- Klein, pink und gemütlich: Eine Auszeit im Café Waffelzwerg

- Siegen: Was die Waffeln im Café Stadtkind so besonders macht

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

+++Aktuelles aus der Siegerländer Gastronomie gibt es auch bei unserem Kooperationspartner Gastroguide Siegen+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland