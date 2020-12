Siegen und Umland: Wie der Handel im Lockdown erreichbar ist

Siegen-Wittgenstein. Heimatshoppen trotz Corona: IHK Siegen möchte die Händlerschaft unterstützen und bietet den Überblick über Beratung, Lieferung und Co.

Die IHK Siegen möchte den lokalen Einzelhandel im Lockdown unterstützen: Im Rahmen der Initiative Heimatshoppen zeigt die Industrie- und Handelskammer, wie die Händler auch unter Corona-Bedingungen erreichbar sind.

Die Webseite der Siegener IHK - www.ihk-siegen.de - sei die neue Adresse für Einzelhandel in den Ortschaften, so die Kammer. Die Aussage wirke vielleicht etwas ungewöhnlich. Die neuen Corona-Regeln in NRW führen aber dazu, dass die allermeisten Einzelhändler ihr Ladenlokal schließen müssen. Von den rund 5000 Einzelhändlern in Siegen-Wittgenstein und Olpe sind davon 80 Prozent, also etwa 4000 Ladenlokale, betroffen. Hier möchte die IHK ansetzen.

Alle relevanten Informationen für Kunden über Siegen-Wittgensteiner Geschäfte

"Die Kunden sind keineswegs gezwungen, auf Beratung und Einkauf bei lokalen Händlern zu verzichten. Nach wie vor ist es in den meisten Fällen möglich, Waren zu bestellen und kontaktfrei abzuholen oder liefern zu lassen“, betont IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer. Diese Chance ergreifen immer mehr Verbraucher, um vor Weihnachten noch letzte Geschenke zu besorgen oder größere Anschaffungen beim lokalen Händler des Vertrauens tätigen zu können.

Die IHK Siegen hat bei den in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe ansässigen Einzelhändlern abgefragt, welche Angebote sie für ihre Kunden vorhalten und wie sie im Lockdown erreichbar sind. Bereits in den ersten zwei Stunden nach Start der Abfrage gingen bei der IHK 47 Rückmeldungen ein. Die Liste auf der IHK-Homepage wurde seither kontinuierlich erweitert und enthält für jedes teilnehmende Geschäft alle verfügbaren Informationen zur (digitalen) Erreichbarkeit, zu Sortiment und Online-Shop, ob eine individuelle Beratung per Videokonferenz, Mail oder Telefon oder kontaktfreie Abholung vor Ort bzw. Lieferung nach Hause möglich ist.

IHK Siegen möchte zu Überlebenschancen für lokalen Handel beitragen

„Der Lockdown ist ein erheblicher Einschnitt in die wirtschaftliche Grundlage etlicher Handelsgeschäfte. Deshalb ist es wichtig, dass die Angebote der Händler vor Ort bekannt werden“, erklärt Referatsleiterin Sabine Bechheim. „Der Handel gehört zu lebendigen Zentren unabdingbar dazu. Deshalb wollen wir dazu beitragen, dass die Geschäfte eine Überlebenschance in der Corona-Krise haben. Die staatlichen Förderprogramme sind sicher hilfreich, aber Unternehmer wollen eigentlich lieber tun, wofür sie angetreten sind: die Bedürfnisse ihrer Kunden befriedigen.“

Händler, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können unter http://www.ihkumfrage.de/lokalunderreichbar ihre Daten hinterlassen. Das Wichtigste sei jedoch, dass die Verbraucher die jeweils aktualisierte Liste auf www.ihk-siegen.de abrufen und die Angebote nutzen, ergänzt IHK-Handelsreferent Marco Butz. „Heimat shoppen – die Initiative der IHK Siegen für den Einzelhandel – wird jetzt eben digital bzw. telefonisch möglich gemacht.“ Damit ist die Internetseite der IHK zum Marktplatz geworden – siehe oben.

