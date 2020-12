Unfall: Ein Kind ist bei einer Kollision in Siegen verletzt worden. (Symbolbild)

Verkehr Siegen: Unfall am Wellersberg – Kind (9) verletzt

Siegen. Ein Kind (9) ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Fuß des Siegener Wellersberg ereignete, leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der Junge am Donnerstage, 17. Dezember, mit seiner 41-jährigen Mutter gegen 14.20 Uhr auf der Wellersbergstraße in Siegen im Auto unterwegs.

An einer Einmündung wollte die Frau auf die Freudenberger Straße abbiegen. Weil ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte, musste sie bremsen.

Polizei Siegen: Sachschaden von 2000 Euro

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer übersah dies und prallte in das Heck des Wagens der Frau. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.