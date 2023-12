Der Schaden nach dem Unfall in Siegen ist beträchtlich.

Verkehr Siegen: Unfall an Kochs Ecke – Verkehrschaos in der Stadt

Siegen An wichtigem Knotenpunkt in Siegen gibt es eine folgenreiche Kollision. Ein Autofahrer wird verletzt, der Schaden ist beträchtlich.

Leicht verletzt worden ist am späten Freitagvormittag, 8. Dezember, ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an Kochs Ecke in der Siegener City.

Ein Mann (66) war mit seinem Auto auf der Koblenzer Straße in Richtung Kleins Ecke unterwegs. An Kochs Ecke kam ihm ein Pkw-Fahrer (58) entgegen, der mit seinem Wagen in Fahrtrichtung City-Galerie abbiegen wollte. Auf der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der 66-Jährige verletzt und beide Autos erheblich beschädigt wurden.

Feuerwehr kümmert sich um ausgelaufenes ÖL und Benzin

Kräfte der Feuerwehr nahmen ausgelaufenes Öl und Benzin mit Bindemittel auf. Um den Kreuzungsbereich schnell wieder freizubekommen, musste dieses Bindemittel aber schnell wieder aufgefegt werden. Erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Da beide Unfallbeteiligte angaben, dass ihre Ampel jeweils Grünlicht gezeigt habe, bitte die Polizei Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

