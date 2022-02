Siegen: Unfall auf A 45 – Mutter, Kind und Hund verletzt

Freudenberg. Eine Mutter verliert auf der A 45 zwischen Freudenberg und Olpe die Kontrolle über ihren Volvo. Zwei Menschen und ein Hund werden verletzt.

Zwei Menschen und ein Hund sind am Montagmittag, 28. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Freudenberg und Olpe-Süd verletzt worden. Der Verkehr in Richtung Dortmund stand für mehr als eine Stunde komplett.

Eine 28 Jahre alte Frau war mit ihren drei Kindern und einem Hund in einem Volvo in Richtung Dortmund unterwegs. Offenbar wegen einer Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Wagen kurz vor dem Autobahnkreuz Olpe-Süd nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke. Das Auto fuhr über zwei Fahrstreifen zurück und prallte in die rechte Leitplanke. Danach drehte sich der Wagen und blieb auf der Autobahn stehen.

Retter aus Freudenberg, Tierarzt aus dem Stau

Die Frau, eines der Kinder und der Hund trugen Verletzungen davon. Das Rettungsdienstpersonal der DRK-Rettungswache Freudenberg kümmerte sich um die Verletzten. Unterstützt wurden sie von einer RTW-Besatzung der Hauptamtlichen Wache Siegen. Den Hund versorgte ein im Stau stehender Tierarzt. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde auch die Feuerwehr Freudenberg-Büschergrund alarmiert. Sie kümmerte sich zusätzlich an der Unfallstelle um auslaufende Betriebsstoffe und klemmte die Autobatterie ab.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

