Siegen: Unfall auf der HTS – Bühltunnel voll gesperrt

Der Bühltunnel wird nach dem Unfall auf der HTS in Siegen voll gesperrt.

Siegen. Ein langer Stau bildete sich auf der HTS: Nach einem Unfall wurde der Bühltunnel voll gesperrt.

Ein Verkehrsunfall auf der HTS im Bühltunnel in Fahrtrichtung Niederschelden sorgte am frühen Montagabend für einen langen Stau. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Der Bühltunnel wurde für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Eine Pkw-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Niederschelden unterwegs war, musste wegen eines Rückstaus anhalten. Dies hatte ein nachfolgender Pkw-Fahrer zu spät bemerkt. Um nicht mit voller Wucht aufzufahren, steuerte er seinen Wagen nach rechts und kollidierte mit einem Pkw, der in den Bühltunnel eingefahren war. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

