Siegen – Unfall: Betrunkener Fahrer hinterlässt Trümmerfeld

Niederschelden. Sogar eine Straßenlampe wird von dem außer Kontrolle geratenen Skoda umgesäbelt. Eine Mauer wird in ihre Bestandteile zerlegt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagabend auf der Siegtalstraße in Niederschelden. Zwei Menschen wurden verletzt, es entstand Sachschaden von mehr als 40.000 Euro. Der 26-jährige Unfallverursacher hinterließ ein enormes Trümmerfeld, die Polizei gibt Alkohol sowie überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache an.

Mauersteine fliegen bis zu 30 Meter weit

Gegen 23.30 Uhr befuhr am Samstagabend ein 26-Jähriger unter Alkoholeinfluss und mit sehr hoher Geschwindigkeit mit seinem Skoda die Siegtalstraße in Niederschelden in Fahrtrichtung Niederschelderhütte/Mudersbach. Mit im Fahrzeug war ein 24-jähriger Beifahrer. In Höhe der Zufahrt zur HTS verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Grünstreifen, kollidierte mit einem Straßenlaternenmasten, der dabei aus seiner Betonverankerung herausgerissen wurde und auf die Fahrbahn fiel.

Schließlich krachte das Fahrzeug mit voller Wucht gegen eine Mauer, wobei die Mauersteine bis zu 30 Meter weit geschleudert wurden. Dabei wurden eine Hausfassade, ein Garagentor sowie ein parkender BMW beschädigt. Dann erst kam der Skoda zum Stehen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert.

Ein Trümmerfeld hinterlässt der betrunkene Autofahrer, der mit hoher Geschwindigkeit auf der HTS-Zufahrt in Siegen-Niederschelden von der Fahrbahn abkommt. Foto: Jürgen Schade

Stromleitung muss gesichert werden

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Beschuldigten wurde vor Ort beschlagnahmt. Der 24-jährige Beifahrer sowie der Kraftfahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert, die versuchte, aus dem Motorwrack die Fahrzeugbatterie abzuklemmen. Ebenso sicherte sie den Bereich, in dem die Straßenlaterne gestanden hatte – denn hier lagen Stromkabel blank, und sie räumten die enormen Mauerbrocken von der Fahrbahn. Der Energieversorger rückte an und sicherte die Stromleitungen.

