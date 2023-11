Der massive Laternenmast an der Siegener Sandstraße stoppt den Bus.

Verkehr Siegen: Unfall – Busfahrer bricht am Steuer zusammen

Siegen Mit drei Fahrgästen ist die R51 in Siegen unterwegs – bis der Fahrer einen internistischen Notfall erleidet. Ein Mast stoppt den Bus.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 21. November, gegen 21.45 Uhr auf der Sandstraße in Siegen. Der Fahrer eines Linienbusses der Linie R51 der von Weidenau in Fahrtrichtung Siegen unterwegs und mit drei Fahrgästen besetzt war, erlitt vermutlich einen internistischen Notfall.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Kurz vor der Einmündung zur Heeserstraße kam der tonnenschwere Bus nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Parkstreifen und krachte ungebremst frontal gegen eine dicke Straßenlaterne. Die drei Fahrgäste blieben unverletzt, während der Fahrer von der Feuerwehr hinter seinem Lenkrad herausgeholt werden musste. Während der gesamten Aktion wurde er notärztlich betreut und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Berufsfeuerwehr war die Löscheinheit Siegen-Hain im Einsatz ebenso zwei Rettungswagen sowie die Polizei.

Autofahrer fährt durch Absperrung Richtung Siegener Stadtmitte

Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Aufgrund der Unfalllage sperrte die Polizei beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Siegen, was einen jungen Autofahrer nicht davon abhielt, die Sperrung zu ignorieren und über die Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt zu fahren. Allerdings stoppte ihn die Polizei und kontrollierte ihn. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland