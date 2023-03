Kurz vor der Abfahrt Siegen-Süd passiert der Unfall in der Baustelle.

Lange Staus Siegen: Unfall in A-45-Baustelle – Retter kommen nicht durch

Wilnsdorf. Zwischen Wilnsdorf und Siegen läuft auf der A 45 am Dienstag nichts mehr. Die Rettungsfahrzeuge stecken im Stau fest.

Voll gesperrt werden musste am Dienstag nach einem Verkehrsunfall die A 45 zwischen Wilnsdorf und Siegen in Fahrtrichtung Dortmund. Fahrzeuge, die auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs waren, mussten ab Wilnsdorf die Autobahn verlassen. Dadurch entstanden auch auf den Nebenstrecken erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Kurz nach Mittag ereignete sich rund 1000 Meter vor der Ausfahrt Siege-Süd ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kastenwagens, der einen Anhänger zog, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Anhänger verkeilte sich unter der Schutzplanke, während der Kastenwagen sich auf der schmalen Baustellenfahrspur quer stellte und ebenfalls in der Mittelleitplanke hineinrutschte. In den Anhänger hinein krachte schließlich noch ein BMW, der mit fünf Insassen besetzt war. Sie wurden bei dem Aufprall verletzt.

Stundenlang Verkehrsbehinderungen in Siegen

Die Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr Wilnsdorf steckten im Stau fest und kamen nicht zur Unfallstelle durch. Daher schickte die Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein weitere Rettungsfahrzeuge, Notarzt und Feuerwehr entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zur Unfallstelle. Jetzt erst konnten die fünf Verletzten medizinisch versorgt werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Weil der Anhänger sich unter der Schutzplanke verkeilt hatte, musste diese von einem Spezialunternehmen abmontiert und nach dem Abtransport neu montiert werden. Bis in den späten Dienstagnachmittag kam es durch den Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

