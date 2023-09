Siegen: Unfall unweit der Arbeitsagentur – zwei Verletzte

Siegen. An der Ecke Friedrichstraße und Emilienstraße wird es am Donnerstag unübersichtlich. Die unangenehme Folge: ein Unfall.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 7. September, an der Ecke Friedrichstraße und Emilienstraße in Siegen ereignete.

Eine Pkw-Fahrerin war mit ihrem Smart auf der Friedrichstraße aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Kampenstraße unterwegs. Aus der Emilienstraße kam Fahrer mit seinem Transporter und beabsichtigte, in Richtung Sandstraße weiterzufahren.

Zwei Frauen in Siegener Klinik eingeliefert

Niemand von beiden stoppte seinen Wagen rechtzeitig, es kam zur Kollision. Der Transporter fuhr in dei Beifahrerseite des Kleinwagens. Die Smart-Fahrerin sowie eine Beifahrerin im Transporter wurden verletzt. Sie kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

