Siegen: Unfall vor den Toren der Feuerwehr am Stockweg

Bei einem Unfall im Stockweg ist die Feuerwehr am Samstag schnell vor Ort: Die Kollision ereignete sich vor dem Gerätehaus.

Weidenau. Zum Einsatzort hatte die Feuerwehr Weidenau es am Samstag nicht weit: Zwei Autos kollidierten vor dem Gerätehaus. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Feuerwehr Weidenau brauchte für den Weg zum Einsatzort am Samstag nur die Tore ihrer Fahrzeughalle aufzumachen und herauszufahren: Direkt vor ihrem Gerätehaus hatte es am Vormittag einen Verkehrsunfall gegeben. Weil Verletzte und auslaufende Betriebsstoffe gemeldet wurden, machten sich außerdem ein Rettungswagen sowie ein Notarzt zur Unfallstelle auf.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es weder Verletzte noch auslaufende Betriebsstoffe gab. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen allerdings im fünfstelligen Bereich: Ein 34-Jähriger hatte mit einem Peugeot von der Känerbergstraße nach links in den Stockweg abbiegen wollen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen BMW-Fahrers, der vom Stockweg nach links in die Känerbergstraße abbiegen wollte. Der Peugeot traf den BMW seitlich in die Fahrerseite. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn ab und sicherte die Unfallstelle.

