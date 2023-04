Siegen: Ungemütliches Aprilwetter in restlichen Osterferien

Siegerland. Kühl, nass, stürmisch: Das Wetter in der zweiten Osterferien-Hälfte macht dem April alle Ehre. Aber endlich kommt der Frühling zumindest in Sicht.

Die zweite Woche der Osterferien bringt viel Niederschlag. Das teilt Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland mit: Nach viel Regen und Schauern könnte sich die Wetterlage dann aber ab dem Wochenende umstellen und der Frühling kommen, mit Temperaturen, die die 20-Grad-Marke übersteigen. „Jetzt müssen wir erstmal durch diese Woche“, sagt der Wetterexperte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Am Dienstag zieht das Frontensystem von Sturmtief „Peter“ von Westen her über Siegen-Wittgenstein hinweg, erklärt Beyer, mit teils gewittrigen Schauern, zudem wird es sehr windig, mit Sturmböen in kräftigen Schauern. Im Rothaargebirge ist auch Schnee möglich, Glättegefahr sei aber eher selten. In der Nacht beruhigt sich das Wetter nur vorübergehend – Mittwoch folgt bereits vom Atlantik her das nächste Tief, „Quax“, mit kräftigem Regen, der erst zum Abend abzieht.

Ab Montag kündigt sich ein Frühlingshoch an – mit steigenden Temperaturen

Auch danach bleibt es eher wechselhaft und nass, so die Prognose: „Sonnige Momente sind nur kurz“, sagt Beyer. Donnerstag windiges Aprilwetter mit sonnigen Abschnitten und einigen, teils kräftigen Schauern, zum Teil mit Graupel, Blitz und Donner. Höchsttemperaturen, je nach Sonnenschein, zwischen 4 und 12 Grad. Freitag oft nur lockere oder dünnen Wolken und Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 8 bis 14 Grad.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Auch das Wochenende wird wahrscheinlich noch nicht ganz trocken“, so der Experte: Viele Wolken mit etwas Regen, aber hier und da auch Sonnenschein, Höchsttemperaturen 8 bis 15 Grad, bevor Montag dann recht wahrscheinlich ein Frühlingshoch viel Sonnenschein und steigende Temperaturen bringt, die bis 20 Grad zur Mitte der Woche erreichen können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland