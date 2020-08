Siegen: Uniformierter bringt Ex-Freundin um 4550 Euro

Siegen/Plettenberg. Sie lernt ihn im Netz kennen, wenig später sind EC-Karten und 4450 Euro weg. Die Polizei sucht den Täter, der auch in Siegen auf Beute aus war.

Die Polizei in Plettenberg ist auf der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger, der seine Ex-Freundin um 4550 Euro gebracht haben und auch in Siegen Beute gemacht haben soll.

Der bislang unbekannte Mann lernte im Sommer 2019 auf einer Partnerplattform im Internet eine Frau aus Plettenberg kennen. Es entwickelte sich eine Partnerschaft, so die Beamten.

Täter in Bundeswehruniform fährt per Zug nach Plettenberg

Der Tatverdächtige will in Troisdorf wohnen und reiste stets mit der Bahn an. Er nutzte Züge auf der Rhein-Sieg-Strecke und fuhr ausnahmslos in Bundeswehruniform. Am 28. Februar beendete der Gesuchte die Beziehung. Erst im Nachgang stellte das Opfer den Verlust zweier EC-Karten fest.

Mit einer EC-Karte hob der Unbekannte im Zeitraum 14. Februar bis 2. März an Automaten in Plettenberg, Hennef, Köln und Siegen Geld ab. In Köln wurde er dabei von einer Kamera aufgenommen.

Die Polizei in Plettenberg nimmt Hinweise unter 02391/9199-0 entgegen. Das Fahndungsfoto ist hier zu sehen.

