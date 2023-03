Siegen: Unsere besten Tipps für’s erste Ferienwochenende

Am Fuß des Siegener Wellersbergs wird die Kirschblüte gefeiert. (Symbolbild)

Siegen. Der Osterurlaub kann noch ein paar Tage warten. Vorher gibt es jede Menge Spaßiges in der Region zu erleben – mit unseren Freizeittipps.

Wochenende ist angesagt, Zeit also für unsere Freizeittipps. Viel Freude!

Zu Ehren Carl Kraemers – diesmal in Siegen

Für Freunde von Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten, Ansichtskarten, Orden und Ehrenzeichen gibt es am Wochenende nur eine Adresse: Koblenzer Straße 151 in Siegen. In der Siegerlandhalle findet die Südwestfalenbörse 2023 statt. Die Post schickt ihr„Event-Team“. Im Gepäck hat es den Sonderstempel mit dem Motiv zum 150. Geburtstag von Carl Kraemer: Samstag, 1. April, 10 bis 16 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Siegen.

Urlaub in Polen (machen)

Lust auf Musik, die so gar nichts mit Mainstream zu tun hat? Urlaub in Polen, Kungens Män und Submarien on Mars kommen in der Region: Freitag, 31. März, Einlass ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

Rammstein gefällig?

Stahlzeit ist zwar nicht Rammstein, klingt aber fast so und sieht auch fast so aus, sagen Kenner. Wer sich davon überzeugen will, hingehen! Samstag, 1. April, 20 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Siegen.

Vier Kölsch, bitte

Wie sich der Nicht-Rheinländer Köln vorstellen mag, zeigt die Brauhaustour. Inklusive sind vier Kölsch, Klaaf und ein halber Halve Hahn: Freitag, 31. März, 17 Uhr, Samstag, 1. April, 12 und 16 Uhr, Kreuzblume am Dom, Kardinal-Höffner-Platz, Köln.

Lockt wieder nach Geisweid: der Flohmarkt unter der HTS. (Archivbild) Foto: Jürgen Schade

Markt der Superlative in Siegen

Der größte, der älteste und sicher der trockenste Flohmarkt in Südwestfalen will am Wochenende wieder jede Menge Händler und Kundschaft unter die Geisweider HTS locken. Die ersten Standplätze werden bereits um 3.30 Uhr vergeben: Samstag, 1. April, 7 bis 13 Uhr, Stahlwerkstraße, Siegen-Geisweid.

Kirschblütenfest: Betörendes Odeur in Siegen

Ein duftendes Blumenmeer verspricht das Stadtmarketing zum Kirschblütenfest im Wellersbergpark. Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht die Feier nun in die zweite Runde: Samstag, 1. April, 13 Uhr, Wellersbergstraße, Siegen.

Für gute Musik nach Dortmund

Layla Zoe kommt aus Kanada und mach gute Musik. Mehr muss man eigentlich nicht wissen: Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, Musiktheater Piano, Lütgendortmunderstraße 43, Dortmund.

