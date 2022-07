Siegen: Unter Drogen hinters Steuer geklemmt – erwischt

Niederschelden/Holzhausen. Weil er falsch blinkt, gerät ein Autofahrer in Siegen ins Visier der Polizei. Offenbar völlig zu Recht, wie sich später herausstellt.

Beamte der Polizeiwachen Siegen und Wilnsdorf haben bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen.

Den Siegener Polizisten fiel am Montag, 25. Juli, gegen 16 Uhr, auf der Bühlstraße in Niederschelden ein blauer Skoda auf, weil dessen Fahrer beim Linksabbiegen den rechten Blinker betätigte. Die Beamten kontrollierten den Wagen, ein Drogenvortest bei dem 27-jährigen Fahrer war positiv. Dem Mann wurde ein Blutprobe entnommen.

Polizei in Siegen: Drogen am Steuer? Das wird nicht billig!

Die Wilnsdorfer Ordnungshüter bemerkten am Dienstag, 26. Juli, gegen 0.50 Uhr am Kreisverkehr am Ortseingang in Holzhausen einen Seat Leon, der mit einem defekten Abblendlicht unterwegs war. Auch bei dem 22-jährigen Fahrer erhärteten sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest fiel auch bei ihm positiv aus. Er wurde zur Polizeiwache nach Wilnsdorf gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Beide Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot, so die Beamten.

