Siegen: Unwetter und Alkohol – schwere Unfälle auf A 45

Siegen. Im Starkregen verliert ein 24-Jähriger auf der A 45 die Kontrolle über seinen BMW. Einem 48-Jährigem in seinem VW ergeht es nicht anders.

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich am Sonntagabend, 7. Mai, bei Starkregen auf der A 45 zwischen der Raststätte Siegerland-West und der Ausfahrt Siegen-Netphen ereignet.

Zunächst verlor laut Polizeiangabengegen gegen 18.33 Uhr ein 24-jähriger Mudersbacher Kontrolle über seinen BMW. Der Mann war mit seinem Wagen auf der linken Spur unterwegs, rechts fuhr eine 30 Jahre alte Frau aus Hamburg mit ihrem Skoda. Auf nasser Straße geriet der BMW ins Schleudern und rutschte in die Fahrerseite und das Heck des Skodas. Die 30-jährige wurde bei dem Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der 24-jährige Mudersbacher kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Polizei Siegen: Tiguan rast auf Unfallstelle zu

Während die Ordnungshüter noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, verunglückte an fast gleicher Stelle eine weiterer Wagen. Ein 48-jähriger Fahrer befand sich mit seinem VW Tiguan auf der linken von drei Fahrspuren und sah erst im letzten Augenblick die Unfallabsicherung des vorausgegangenen Unfalls. Dabei bremste sehr stark ab, das Fahrzeug geriet ins Schleudern und schlitterte in die Mittelschutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Tiguan wieder zurück und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer trug Verletzungen davon und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auch der Skoda ist nicht mehr fahrtüchtig. Foto: Jürgen Schade

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste auch die Feuerwehr ausrücken. Der Verkehr staute sich.

