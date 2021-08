Siegen: Vandalismus an Haltestellen nimmt zu – hohe Kosten

Siegen. Seit 2020 gibt es deutlich mehr Vandalismus-Fälle in Siegen, vor allem Bushaltestellen sind betroffen. Bürgermeister: Sinnlose Zerstörungswut.

Zertrümmerte Glasscheiben, beschmierte Fahrplan-Vitrinen, beschädigte Mülleimer: Die Schadensfälle durch Vandalismus an den Bushaltestellen im Siegener Stadtgebiet haben seit 2020 deutlich zugenommen. Zuletzt wurde das Buswartehäuschen Rinsenau an der Eiserfelder Straße in Richtung Siegen zerstört.

Nach Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung gingen dort erst Anfang der letzten Augustwoche die Glasscheiben in der Rückwand und einer Seite vollständig zu Bruch. Die Beschäftigten der Stadtreinigung haben die Scherben auf dem Gehweg und Straßenbereich daraufhin aus Gründen der Verkehrssicherheit sofort entfernt.

2020 in Siegen schon mehr als 15 Haltestellen und ÖPNV-Anlagen in Siegen demoliert

In diesem Jahr wurden laut Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung bereits an mehr als 15 ÖPNV-Haltestellen und anderen Anlagen des ÖPNV wie dem Busbereitstellungsplatz am Siegener Bahnhof solche Schäden von Unbekannten verursacht. Regelmäßig kommt es an solchen Anlagen in Siegen zu Vandalismus: So wurden im Januar die Glasscheiben der erst kurz vorher barrierefrei modernisierten Haltestelle Siegen-Kaisergarten zerstört. Seit Jahresanfang 2021 entstanden der Stadt Siegen bis August zusätzliche Instandsetzungskosten von rund 12.000 Euro, wobei sich die Zahl durch die jüngst verursachten Schäden noch deutlich erhöhen wird.

Die Stadt Siegen beseitigte die Scherben umgehend – Fahrgäste hätten sich schwer verletzten können. Foto: Stadt Siegen

Jedes Mal wurden dabei Seiten- oder Rückscheibe der Buswartehäuschen mutwillig zerschlagen. „Wir haben viel Aufwand in die Modernisierung unserer Haltestellen gesteckt, um diese nicht nur barrierefrei, sondern auch optisch hochwertig für die Fahrgäste zu gestalten. Diese sinnlose Zerstörungswut verschandelt unser Stadtbild und zieht weiteren Vandalismus nach sich. Das ist ein erbärmlicher Umgang mit öffentlichem Eigentum“, sagt Bürgermeister Steffen Mues.

Leidtragende des Vandalismus in Siegen sind die Fahrgäste

Im Rahmen ihres Haltestellenprogramms hat die Stadt Siegen seit 2015 mehr als 20 Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs und den ZOB Weidenau im Stadtgebiet modernisiert und barrierefrei ausgebaut, weitere Haltestellen, wie zum Beispiel Emilienstraße oder Koblenzer Straße, stehen als nächstes auf der Agenda. Siegen verfolgt mit dem Haltestellenprogramm den Ausbau einer barrierefreien Wegekette zur Förderung des ÖPNV im Stadtgebiet.

Die Leidtragenden der Vandalismusschäden sind die Fahrgäste, die erstmal schutzlos der Witterung ausgesetzt sind: Glasscherben und beschädigte Bauteile müssen beseitigt, Bereiche kurzzeitig abgesperrt und natürlich die Instandsetzung organisiert werden. Die zerstörten Glasscheiben – meist sind es direkt mehrere an einer Wartehalle – sind dabei der größte Kostenpunkt und verursachen erhebliche zeitliche und finanzielle Belastungen der zuständigen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für weiteren Ärger und Unmut bei den Fahrgästen sorgen regelmäßig zusätzlich Graffiti und Schmierereien an den Anlagen.

Appell der Stadt Siegen: Bei Vandalismus sofort die Polizei alarmierens

Nach der Schadensmeldung und kurzfristigen Beseitigung der Schäden müssen Angebote angefragt und Ersatzteile hergestellt werden. Bis zur endgültigen Instandsetzung können so bis zu zwei Monate vergehen, sofern nicht noch Lieferengpässe bei bestimmten Ersatzteilen weitere Verzögerungen verursachen. Die Stadt Siegen bittet deshalb Bürgerinnen und Bürger, die Beschädigungen an Wartehallen beobachten, diese schnellstmöglich der Polizei zu melden.

