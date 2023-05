Siegen: Velocity verleiht künftig auch E-Lastenräder

Bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Velocity-Station am Kornmarkt in der Oberstadt: Thomas Griffig, Felix Hammerschmidt, Sebastian Plumhof, Jürgen Stinner, Steffen Mues, Yara Stahlschmidt (von links).

Siegen/Netphen. Eine in Siegen, eine in Dreis-Tiefenbach: Mit zwei neuen E-Bike-Verleihstationen baut Velocity sein Netz aus. Nicht die einzige Neuerung.

Das im Jahr 2021 gegründete Start-up Velocity Siegerland hat sich zu einem festen Bestandteil der nachhaltigen Mobilität im Siegerland entwickelt: Im September 2022 startete das junge Pedelec-Verleihsystem, das mittlerweile an 28 Ladestationen zwischen Kreuztal und Neunkirchen moderne Pedelecs anbietet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die neueste Station eröffnete am Kornmarkt zwischen Haus Seel und Siegener Rathaus. Die automatisierte Ladeeinrichtung mit zwölf Mieträdern ist seit Kurzem in Betrieb: „Mit der neuen E-Bike-Station ist jetzt auch die Oberstadt an das Verleihsystem angebunden, für das wir gerne öffentliche Fläche zur Verfügung gestellt haben“, so Bürgermeister Steffen Mues. „Unser Ziel ist es, Siegen für Radfahrende attraktiv zu machen, denn als umweltfreundliches Verkehrsmittel sind die E-Bikes für unsere bergige Topographie bestens geeignet.“ Das Verleihsystem werde inzwischen gut genutzt, so Steffen Mues weiter. Die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer in Siegen nehme weiter stark zu, wie die automatischen Dauerzählschleifen im Stadtgebiet belegen würden.

Siegen: Velocity nimmt neue Verleihstation in der Oberstadt in Betrieb

Der neueste Partner der Velocity-Bewegung freut sich über die Verleihstation in der Oberstadt. „Mit unserer Stationspatenschaft am Rathaus in Siegen leisten wir mit der connecT Systemhaus AG einen Beitrag zur emissionsfreien Vernetzung in Siegen. Durch die zahlreichen Stationen an strategischen Knotenpunkten bietet Velocity, insbesondere für die Studierenden, einen deutlichen Mehrwert und ergänzt das bestehende Mobilitätskonzept in Siegen“, äußert sich Sebastian Plumhof, Vorstandsmitglied der connecT Systemhaus AG.

+++ Passend dazu: Siegen: Neuer Radweg Leimbachtal – schneller in die Stadt +++

Eine weitere neue Station mit einer Kapazität für zwölf Pedelecs wurde bei Reichwald + Co in Dreis-Tiefenbach eröffnet. „Wir hoffen, dass sich bald mehr Unternehmen und Kommunen dem Velocity-Netzwerk anschließen und so den flächendeckenden Ausbau im Siegerland unterstützen“, sagt Yara Stahlschmidt, Geschäftsführerin von Velocity Siegerland. „Dies könnte eine gute zusätzliche Möglichkeit der umweltfreundlichen Mobilität für alle Altersgruppen in unserem Siebengebirge werden.“

Auch in Dreis-Tiefenbach gibt es eine neue Velocity-Verleihstation, vorgestellt von Nils Kraus, Eugenia Klauser, Deborah Ay, Falko Reichwald und Yara Stahlschmidt (von links). Foto: Velocity

Siegen: Mehr als 1300 Nutzerinnen und Nutzer sind bei E-Bike-Verleih Velocity registriert

Die Fahrradverleihstation ist ab sofort in Betrieb und kann von jedem genutzt werden, der sich bei Velocity registriert. „Wir sind sehr froh darüber, dass Reichwald + Co Partner und somit Teil unseres Verleihsystems ist“, sagt Yara Stahlschmidt, „die Zusammenarbeit mit Reichwald + Co ist eine tolle Bereicherung für uns und wir schätzen die Unterstützung und das Engagement sehr. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen von den Vorteilen nachhaltiger Mobilität überzeugen und einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten.“

+++ Mehr zur Verkehrswende: Siegen: Umsteigen aufs Fahrrad – das sind die neuen Radwege +++

Das junge Unternehmen hat sich seit seinem Start kontinuierlich entwickelt und wird mittlerweile von 18 Partnern unterstützt. Mehr als 1300 Nutzer haben sich bisher registriert und rund 3500 Fahrten wurden bereits mit den Pedelecs unternommen. Das Team von Velocity Siegerland freut sich, dass das Verleihsystem auf so positive Resonanz trifft und die Nachfrage nach umweltfreundlicher Mobilität im Siegerland immer weiter steigt. Aus diesem Grund hat das Start-up nun nach eigenen Angaben 60 E-Lastenräder bestellt, um sein Mobilitätsangebot zu erweitern und „den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer noch besser gerecht zu werden“.

Velocity Siegerland: Künftig auch E-Lastenräder im Verleih-Angebot

„Das große Interesse an unseren Pedelecs zeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben und dass nachhaltige Mobilität auch im Siegerland immer wichtiger wird. Mit den neuen E-Lastenrädern können wir noch mehr Möglichkeiten bieten und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen“, sagt Yara Stahlschmidt.

+++ Lesen Sie hier: Uni in Siegen-City: Das sind die neuen Wege für Auto und Rad +++

Das Unternehmen hat sich „zum Ziel gesetzt, umweltfreundliche Mobilität im Siegerland zu fördern und einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen und Verkehrslärm zu leisten“, heißt es in einer Mitteilung. Mit den Pedelecs und Lastenrädern biete es „eine nachhaltige Alternative zum Auto und trägt dazu bei, die Lebensqualität in der Region zu verbessern“.

+++ Auch interessant: Protest gegen Südumgehung bleibt laut: Bedrohtes Paradies +++

Von Kreuztal über Geisweid, Weidenau und die Siegener Innenstadt bis nach Neunkirchen gebe es Ladestationen, außerdem seien „wichtige Uni-Standorte miteinander vernetzt“. Die Benutzung ist einfach: Sobald sich die Nutzerinnen und Nutzer über die Website registriert haben und sich die Velocity-Smartphone-App geladen haben, kann man an den unterschiedlichen Stationen ein Pedelec ausleihen und an einer beliebigen Station im Siegerland wieder abgeben. Auch das Reservieren eines Pedelecs ist an der Station möglich.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland