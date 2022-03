Siegen: Verabschiedung des Haushalts ist geplatzt

Siegen. Nach geheimen Abstimmungen standen im Haushalt auf einmal rote Zahlen. Vor dem Absturz in den Nothaushalt zog der Bürgermeister die Reißleine.

Die Verabschiedung des Siegener Haushalts ist geplatzt.

Die CDU-SPD-Kooperation hat ihre Vorstellungen für den Haushalt nicht durchsetzen können. In geheimer Abstimmung hat der Rat mit 34 gegen 33 Stimmen ein Antragspaket von sechs Fraktionen beschlossen, das unter anderem eine Erhöhung der Grundsteuer nur um 60 statt um 80 Prozent vorsieht. Die Kooperation selbst war mit 32, die sechs Fraktionen waren mit 31 Ratsmitgliedern vertreten, so dass die fünf Stimmen von AfD und Fraktionslosen den Ausschlag gegeben haben könnten.

Keine Mehrheit für den Stellenplan der Verwaltung

Die Auseinandersetzung über den Etat ging am Mittwochabend in einen langen Abstimmungsmarathon über. Den Stellenplan, unter anderem mit zusätzlichen Stellen für die Gebäudewirtschaft, lehnte eine – wiederum geheime – Mehrheit von 32:34 Stimmen ab; je ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme oder stimmte ungültig. Der formelle Beschluss über die Grundsteuer B wurde mit 35 gegen 33 Stimmen gefasst, der Hebesatz steigt also von 525 auf 585 Prozent.

Neuer Anlauf nun im April

Danach hätte der Rat über den Gesamthaushalt abstimmen können – aber relativ wirkungslos: Nach Darstellung von Kämmerer Wolfgang Cavelius fehlen nun zum Haushaltsausgleich 60.000 Euro, sodass die Bezirksregierung das Zahlenwerk nicht genehmigen könnte. Tatsächlich ist das Loch noch größer: Denn die Sechs-Fraktionen-Kooperation wollte mit ihrem Stellenplan-Vorschlag auch Geld einsparen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion folgte eine lange Sitzungsunterbrechung, während der – so danach Bürgermeister Steffen Mues – „eine Menge Gespräche“ geführt wurden. Das Ergebnis: Die Verabschiedung des Haushalts wird auf den April verschoben. „Das verschlägt nichts", meinte Mues, weil die Bezirksregierung das vorgelegte Zahlenwerk schon wegen des fehlenden Stellenplans nicht genehmigt hätte. „Wir werden uns bemühen, die Genehmigungsfähigkeit irgendwie herzustellen“, sagte Mues: also den Haushaltsausgleich auch mit niedriger Erhöhung der Grundsteuer. „Vielleicht hat die Verwaltung ein paar Ideen.“

SPD sieht Verantwortung bei Sechs-Fraktionen-Bündnis

„Was wir angekündigt haben, ist eingetreten“, sagte SPD-Fraktionschef Detlef Rujanski am Ende: Durch den Sechs-Fraktionen-Antrag sei der Haushalt in die roten Zahlen geraten, an ihnen sei es nun, eine Haushaltsmehrheit zu gewinnen: „Die Verantwortung liegt nun klar bei den sechs Fraktionen.“ Michael Groß (Grüne) wies das zurück: Die Ratsmehrheit sei eben nicht konsequent dem Konzept der – bisherigen – Opposition gefolgt. „Den Stellenplan haben Sie abgelehnt, nicht wir. Aber wir übernehmen auch so Verantwortung.“

