Siegen. Eine Serie von Einbrüchen hat Siegen in Atem gehalten. Nun könnte sie vorbei sein. Polizisten haben ein Trio spektakulär festgesetzt.

Die Beamten schlugen laut eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen, 24. Juni, zu. Im Zuge des Projekts „Sichere Innenstadt“ ermittelte die Siegener Polizei am Wochenende verdeckt. Anlass war eine aktuellen Einbruchserie in der Siegener Innenstadt.

Gegen 3.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf einen Einbruchversuch in einen Friseursalon in der Koblenzer Straße in einen aufmerksam. Zwei Männer verschafften sich zunächst Zugang zu einem Zwischengang, der durch ein Rolltor gesichert war. Weitere Versuche der beiden, in das Objekt zu gelangen, schlugen fehl. Die Polizei nahm die Täter beim Verlassen des Geländes vorläufig fest. Es handelte sich um einen 19-jährigen sowie um einen 28-jährigen Mann. Bei dem 28-Jährigen fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusspistole sowie ein nach Waffenrecht verbotenes Springmesser. Die Waffen wurden sichergestellt.

Weiterer Täter wartet in der Wohnung auf Polizei

Für die Wohnung des älteren erwirkten die Polizisten einen Durschsuchungsbeschluss. Dort trafen sie auf einen weiteren Verdächtigen, einen 49 Jahre alten Mann. Zudem fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände, die nach jetzigem Kenntnisstand aus diversen Einbrüchen im Siegener Stadtgebiet stammen dürften, unter anderem mehrere Tresore, Schlüssel sowie Elektrowerkzeuge. Die Einsatzkräfte nahmen den 49-Jährigen ebenfalls vorläufig fest. Er hatte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei, die ebenfalls sichergestellt wurde.

Nach den ersten Ermittlungsmaßnahmen führte die Polizei am Sonntag, 25. Juni, den polizeibekannten 28-Jährigen sowie den ebenfalls einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getretenen 49-Jährigen dem Haftrichter vor. Dieser erließ gegen beide Männer einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

19-Jähriger wird entlassen und will gleich wieder klauen

Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme am Samstag entlassen. Hier lagen bislang keine Erkenntnisse vor, dass er auch an weiteren Einbrüchen beteiligt war. Allerdings fiel er bereits am Samstagnachmittag erneut auf. Nachdem er bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, wehrte er sich gegen einen 29-jährigen Angestellten eines Sicherheitsdienstes. Nun wird zusätzlich noch wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Nun sind weitere Ermittlungen angelaufen. Es gelte jetzt, so die Polizei, die Tatorte zu den aufgefundenen Gegenständen zuzuordnen. Außerdem prüfen die Ermittler, ob es weitere Mittäter gibt.

