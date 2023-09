Siegen: Verfahren – Bus landet auf Schutzplanke der HTS

Siegen. Weil er im falschen Moment gezögert hat, setzt ein 20-jähriger Busfahrer sein Gefährt auf die Schutzplanke.

Auf Abwege ist am frühen Montagabend ein 20-jähriger Busfahrer der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd mit seinem 18 Meter langen und 19 Tonnen schweren Gelenkbus geraten. Der 20-jährige Busfahrer befand sich auf der HTS von Siegen kommend in Fahrtrichtung Eiserfeld und war unsicher, ob er in Rinsenau ab- oder bis Eiserfeld weiterfahren sollte. In Höhe der Ausfahrt Rinsenau setzte er den Bus auf die Schutzplanken der Fahrbahntrennung. Weil die Planken schräg in den Boden eingelassen sind, schob sich der Bus wie auf Schienen rund acht Meter auf die Schutzplanken hinauf. Dabei wurde nicht nur der Unterboden, sondern auch die Karosse des Busses erheblich beschädigt. Auch die Schutzplanken wurden auf rund zwölf Metern stark in Mitleidenschaft gezogen. Fahrgäste waren nicht an Bord, verletzt wurde niemand.

Die Polizei musste eine Fahrspur der HTS in Fahrtrichtung Eiserfeld sperren, ebenso komplett die Ausfahrt Rinsenau. Autofahrer mussten schließlich bis nach Eiserfeld fahren und dort am Kreisel umkehren, um zur Autobahn zu kommen. In einer aufwändigen Bergung musste der Bus mit einem Kran vorne angehoben und von hinten mit dem Bergefahrzeug aus dem Fahrbahntrenner herausgehoben und gezogen werden. Die gesamte Aktion hat fast zwei Stunden gedauert, bevor der Bus abgeschleppt werden konnte.

