Siegen: Verletzt – Rollerfahrer streift Auto und verunglückt

Birlenbach. Ein Rollerfahrer stürzt auf dem Weg Richtung Birlenbach. Autofahrer leisten Erste Hilfe und sichern die Unfallstelle.

Mit Verletzungen musste ist späten Dienstagnachmittag, 18. April, ein Rollerfahrer in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert worden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorrollerfahrer von Geisweid in Fahrtrichtung Birlenbach unterwegs. Unmittelbar hinter der Ecke Birlenbacher Straße und Diesterwegstraße hat er offenbar einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw am Heck gestreift. Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen.

Autofahrer leisteten Erste Hilfe, sperrten und sicherten die Unfallstelle, bis Polizei und Rettungsdienst eingetroffen waren. Es entstand Sachschaden am Roller sowie am Pkw. Während Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Birlenbacher Straße für rund 45 Minuten voll gesperrt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland