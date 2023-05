Siegen: Vermisste nach mehreren Wochen wieder aufgetaucht

Die Vermisste wurde in einem Siegener Hotel angetroffen. (Symbolbild)

Siegen/Offenbach. Von einer 63-Jährigen aus Offenbach fehlt seit Wochen jede Spur. Nun taucht sie plötzlich auf – in einem Siegener Hotel.

Eine seit Montag, 3. April, als vermisst gemeldete 63-Jährige Frau aus Offenbach ist am vergangenen Donnerstag, 11. Mai, wohlbehalten in einem Hotel in Siegen angetroffen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sie offenbar vor ihrem Verschwinden geäußert, dass sie einige Tage in einem solchen verbringen wollte. Die Polizei hatte sich unter anderem mit einem Foto an die Öffentlichkeit gewandt und um entsprechende Hinweise gebeten.

