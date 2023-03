Siegen: Verrückt – BMW hängt Streifenwagen an Stoßstange

Betzdorf/Siegen. Das lief alles andere als schulbuchmäßig: Ein 57-Jähriger jagt mit seinem BMW einem Streifenwagen hinterher. Das sind die Folgen.

Die Besatzung eines Streifenwagens wollte am Freitagabend, 17. März, auf der B 62 zwischen den Kirchener Ortsteilen Freusburg und Büdenholz auf einen in Richtung Siegen fahrenden Pkw aufschließen, um dessen Fahrer zu kontrollieren.

Dafür, so die Beamten weiter, nahmen sie Sonderrechte in Anspruch – also Blaulicht und Martinshorn. Dies verstand der Fahrer des Autos hinter dem Streifenwagen offensichtlich als Aufforderung zu einem Rennen und „hängte sich an die Stoßstange des Einsatzfahrzeuges“. Mit seinem 230 PS starken BMW fiel es dem 57-jährigen Mann aus Herdorf offenbar nicht schwer, mit den Beamten mitzuhalten.

Rücksprache mit Staatsanwalt: Führerschein ist weg

Dies hatte zur Folge, dass nun er Adressat einer Verkehrskontrolle und sein Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz unmittelbar sichergestellt wurde. Somit war das Rennen mit der Polizei für ihn schnell beendet und er musste sich um einen Ersatzfahrer für seinem Pkw bemühen, berichtet die Polizei.

