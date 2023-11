Siegen: Verrückt – mit Mercedes auf HTS rückwärts gefahren?

Zwei Verkehrsteilnehmer werden bei dem Unfall auf der HTS in Siegen verletzt. (Symbolbild)

Weidenau Auf der HTS in Siegen rauscht das eine Auto in das andere. Unklar ist nun, ob ein BMW in einen Mercedes fuhr oder umgekehrt.

Bereits am Donnerstagnachmittag, 2. November, ist es auf der HTS in Siegen, in Höhe der Abfahrt Weidenau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben kollidierten gegen 16.30 Uhr ein weißer Mercedes und ein schwarzer BMW.

Der 58-jährige Fahrer des Mercedes gab an, dass er mit seinem Pkw in einem Stau auf der HTS in Richtung Kreuztal gestanden habe. Der hinter ihm stehende BMW sei ihm dann aufgefahren. Die 34-jährige BMW-Fahrerin stellte den Unfallhergang anders da. Demnach habe sich der 58-Jährige überlegt, die Ausfahrt Weidenau zu nutzen, um offenbar den Stau zu umgehen.

BMW-Fahrerin und ihr Beifahrer werden leicht verletzt

Der Mercedes-Fahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und rollte auf den Pkw der BMW-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die 34-jährige BMW-Fahrerin und ein 26-jähriger Beifahrer in dem Mercedes verletzten sich leicht. Um den Unfallhergang klären zu können, bittet das Verkehrskommissariat in Siegen um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

