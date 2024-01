Siegen: Versäumte Räumpflicht kann sehr teuer werden

Siegen Hausbesitzer oder Mieter müssen die Bürgersteige von Schnee und Eis befreien. Doch wie genau sind die Regeln – und wer haftet bei Unfällen?

Eis, Schnee und Glätte bestimmen derzeit das Straßenbild. Insbesondere im Zusammenhang mit der Räumpflicht können da Haftungsfragen relevant werden. Darauf macht der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) aufmerksam, dessen Präsident Michael H. Heinz Sprecher des Bezirks Siegen ist.

„Viele Bürger fragen sich jetzt, welche Versicherungen sind bei möglichen Schäden zuständig, wenn Gehwege vielerorts zur gefährlichen Rutschbahn für Passanten geworden sind“, heißt es in der Mitteilung. Die kommunalen Satzungen schrieben ihren Bürgerinnen und Bürgern vor, „dass die Bürgersteige von Schnee und Eis frei zu räumen sind“. Je nach Regelung sei dies meistens von 7 oder 8 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend der Fall.

Siegen: Wer haftet bei Unfällen auf nicht geräumten Bürgersteigen?

„Wenn es aber zum Unfall kommt, weil der räumpflichtige Bürger versagt hat, geht es um den Schadensersatz“, so der BVK. Das könne den Eigentümer oder den Mieter treffen, den Hausmeister „oder sonst jemanden, der mit der Verkehrssicherungspflicht der Wege beauftragt war“. Die Spannweite des Schadensersatzes sei dabei groß: Sie reiche von der Reinigung eines verschmutzten Mantels bis zur lebenslangen Rente im sechs- bis siebenstelligen Bereich. „Dann sind die privaten Haftpflichtversicherungen der Räumpflichtigen gefordert“, sagt Michael H. Heinz. „Sie sehen sich zuerst die Uhrzeit des Unfalls an und was die jeweilige Ortssatzung dazu meint. Danach will man wissen, ob den Versicherten ein Verschulden trifft. Wenn ja, zahlt die Versicherung für ihn, wenn nicht, wehrt sie den Anspruch eines Geschädigten ab.“

Eine oft unterschätzte Nebenfolge der plötzlich einsetzenden Minustemperaturen seien auch zugefrorene und gerissene Wasserleitungen in nicht geheizten und leerstehenden Gartenlauben, Schuppen oder ähnlichen Objekten. „In der kalten Jahresperiode verlangen deshalb die Wohngebäude- und Hausratversicherungen in nicht ständig genutzten Wohnungen oder Häusern das Absperren der außenliegenden Wasserleitungen oder deren schützende Innenbelüftung“, erläutert der Verband. „Stellen die Versicherungen Gleichgültigkeit und Untätigkeit des Hauseigentümers als ,Obliegenheitsverletzung’ fest, können sie die Zahlung mindern“, betont Michael H. Heinz.

Siegen: Vereiste Scheiben am Auto? Wer trotzdem fährt, riskiert viel Ärger

Auch bei Autofahrerinnen und Autofahrern „ist jetzt erhöhte Vorsicht angesagt, weil sich die Unfallgefahr durch glatte Straßen erhöht“. Außerdem sollten vor Fahrtantritt die Pkw-Scheiben eisfrei sein, um einen klaren Durchblick zu erlauben. „Passiert aufgrund einer eingeschränkten Sicht nämlich ein Unfall, können die Kfz-Versicherer dies als grobe Fahrlässigkeit werten und ihre Entschädigungsleistung einschränken“, heißt es abschließend.

