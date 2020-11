Siegen: Viele Gegendemonstranten bei Demo des „III. Wegs“

Siegen. Bei einer als Demonstration angemeldeten Veranstaltung der Partei „Der III. Weg“ in Siegen sind die Gegendemonstranten deutlich in der Überzahl.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bezogen am Freitagabend auf der Siegbrücke Position gegen eine Veranstaltung der rechtsextremen Kleinstpartei „Der III. Weg“. Sechs Mitglieder standen mit einem kleinen Zelt an der Grenzen zwischen Brücke und Scheinerplatz, die Veranstaltung war als Demonstration angemeldet. Primär ging es dabei um verbale Angriffe auf Behörden und Regierung wegen der Corona-Maßnahmen.

Die Polizei war mit etlichen Einsatzkräften vor Ort, die sich in einer Reihe zwischen den beiden Gruppen aufstellten, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Dennoch wurde am Rande eine männliche Person festgenommen und in Handschellen abgeführt, weil sie Polizeibeamte massiv beleidigt hatte und einem Platzverweis nicht nachkam.

Gegen 20.45 Uhr war die Veranstaltung zu Ende und die Mitglieder der Kleinstpartei wurden unter polizeilicher Begleitung in Richtung ihres Büros in der Schlachthausstraße eskortiert.

