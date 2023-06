Siegen: Viele offene Stellen für viel zu wenig Fachkräfte

Siegen. Der Frühling auf dem Arbeitsmarkt fällt aus. Die Arbeitslosigkeit geht nur langsam zurück, obwohl Firmen händeringend Personal suchen.

Auch im Mai ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Siegen-Wittgenstein/Olpe nur leicht gesunken und setzt den zögerlichen Aufwärtstrend der Vormonate fort. „Eine spürbare Frühjahrsbelebung lässt weiterhin auf sich warten“, heißt es von der Arbeitsagentur. Insgesamt waren im Mai 8.265 Menschen in Siegen-Wittgenstein von Arbeitslosigkeit betroffen. Das waren 134 Personen weniger als im vergangenen Monat. Die Arbeitslosenquote beläuft sich auf 5,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 4,6 Prozent. Auch die kriegsbedingte Fluchtmigration aus der Ukraine spiegelt sich in der Arbeitsmarktstatistik. In beiden Kreisen waren 1.098 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet. Im April des Vorjahres waren dies noch 14 Personen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Viele freie Stellen, aber wenig Neueinstellungen

„Der Personalbedarf ist hoch, was sich an dem hohen Bestand an gemeldeten Stellen ablesen lässt“, sagt Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Siegen, „die Einstellungen im größeren Umfang bleiben aber aus.“ Dies sei durch ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen der angebotenen Stellen und der vorhandenen Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber zu erklären. Die Unternehmen halten an ihrem Stammpersonal fest. Es fällt ihnen zunehmend schwer geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. „Es warten viele freie Stellen auf eine Besetzung durch ausgebildete Fachkräfte. Auch Nachwuchskräfte haben aktuell gute Chancen auf einen Einstieg in das Berufsleben“, sagt Stephanie Krömer. Allein schon aufgrund der Altersstruktur der eigenen Belegschaft suchen zahlreiche Unternehmen intensiv.

+++ Lesen Sie auch: Jobs in Siegen: Diese Menschen erzählen, was sie an ihren Berufen lieben +++

Christopher Sczudlik, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Siegen-Wittgenstein, äußert sich zur Situation insbesondere der langzeitsarbeitslosen Menschen und auch der Personen, die aufgrund des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine in den Agenturbezirk geflüchtet sind: „Für unsere Bürgerinnen und Bürger, die von den Beratungsfachkräften in der Aufnahme einer Beschäftigung unterstützt werden, wünschen wir uns neuen Auftrieb für die kommenden Wochen. Mit diesem Wind im Segel können dann auch wieder Bewerberinnen und Bewerber mit absolvierten Sprachkursen oder Qualifizierungen Kurs auf eine Anstellung in einem der vielen attraktiven Unternehmen in der Region nehmen.“

Arbeitsmarkt Siegen-Wittgenstein/OIpe in Zahlen

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 3.873 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat verringert um 93 Personen bzw. 2,3 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 240 Personen oder 6,6 Prozent

In der Grundsicherung sind 11 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 1.623 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies +0,1 Prozent zum Vormonat bzw. +26,9 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind 7.666 Personen in der Grundsicherung.

+++ Lesen Sie auch: Nach der Elternzeit: Darum sind Mütter oft die besseren Mitarbeiter +++

Jugendarbeitslosigkeit: 1.076 Arbeitslose sind unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 37 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 174 weniger arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf -3,3 Prozent zum vorherigen Monat bzw. +19,3 Prozent im Vorjahresvergleich.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken(-68 Personen oder - 1,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 457 Arbeitslose (12,4 Prozent) mehr. Insgesamt sind 4.142 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist gesunken. 3.554 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 82,6 Prozent (2.936 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 23 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 111 Personen.

Stellenangebot: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 635 Stellen gemeldet (-82 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 4.238 offene Stellen, 16 weniger als im Vormonat und 555 weniger als im Vorjahresmonat.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland