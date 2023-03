Siegen: Vier Autos in Flammen – Verdacht auf Brandstiftung

Bei einem Gebrauchtwagenhändler an der Sohlbacher Straße in Geisweid brennen in der Nacht zu Sonntag zeitgleich vier Autos. Vieles deutet auf Brandstiftung hin.

Gleich vier Autos brannten in der Nacht zu Sonntag (12. März) auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Sohlbacher Straße.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr standen ein Audi und ein VW Golf jeweils am Heck in Flammen. Gegen 2.37 Uhr waren die Einheiten Siegen, Geisweid, Kreuztal und Personal der Hauptamtlichen Wache Siegen alarmiert worden. Im Erstangriff wurden die Flammen mit Pulverlöschern bekämpft. Parallel bauten die Feuerwehrleute eine Wasserversorgung auf und gingen damit weiter gegen das Feuer vor.

Auf einer Bank direkt neben den brennenden Autos stehen Flaschen, die nach Brandsätzen aussehen. Foto: Kai Osthoff

Siegen: Vier brennende Autos – und Flaschen mit Brandsätzen am Einsatzort

Zeitgleich entdeckten sie noch an einem VW Polo sowie einem Peugeot an unterschiedlichen Stellen Brände. Am Peugeot hatte das Feuer an der Front bereits erheblichen Sachen angerichtet. Am Polo waren die Flammen auf dem linken Hinterreifen entstanden. Da an einem Bürogebäude zwei Scheiben eingeschlagen waren, auf einer Bank daneben mehrere augenscheinliche Brandsätze standen und es relativ unwahrscheinlich ist, dass an vier Autos gleichzeitig Feuer ausbricht, deutete vor Ort einiges auf Brandstiftung hin. Die Polizei wollte dazu zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

