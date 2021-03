Nach vier Einbrüchen in Meiswinkel hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen gesucht Siegen: Vier Einbrüche in Meiswinkel an nur zwei Tagen

Meiswinkel. In Siegen-Meiswinkel suchen Einbrecher vier Objekte binnen zweier Tage heim: Kita, Tierarztpraxis, Gemeindehaus und Friedhofskapelle.

Zu mehreren Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen in Meiswinkel. Vermutlich zwischen Sonntag, 21., und Montag, 22. März, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in insgesamt vier Objekte ein.

Bei einer Kindertagesstätte hebelten die Einbrecher ein Bürofenster auf. Im Anschluss durchsuchten sie das Büro sowie die angrenzende Küche. Dabei richteten sie erhebliche Verwüstung an. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld sowie ein IPad.

Einbrüche in Meiswinkel: Tierarztpraxis, Gemeindehaus, Friedhofskapelle

Einen weiteren Einbruch meldete die Tierarztpraxis in Meiswinkel. Hier gelangten die Täter auf bislang noch nicht abschließend geklärte Weise in das Praxisinnere und stahlen eine Geldkassette, ein Smartphone sowie Briefmarken.

Die Diebestour setzte sich im Gemeindehaus der Missionsgemeinde Meiswinkel fort. Dort verschafften sich die Eindringlinge durch Aufbrechen eines Fensters Zugang. Auch hier wurden mehrere Räume teilweise gewaltsam geöffnet und durchsucht. Letztlich wurden kleinere Bargeldbeträge aus der Jugendkasse sowie aus Sammelbehältern, die dem Maskenverkauf dienen, entwendet.

Mit der Friedhofskapelle wurde der Polizei ein weiterer Tatort gemeldet. Der oder die Einbrecher gelangten auch hier gewaltsam ins Gebäudeinnere, durchsuchten einen Schrank, wurden allerdings nicht fündig und verließen die Kapelle ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Arbeit aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.