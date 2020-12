Siegen: Volt will Feuerwerk zu Silvester verbieten lassen

Siegen. Nach dem Willen von Volt soll in Siegen privates Feuerwerk an Silvester verboten werden. Ersatz könnte im nächsten Jahr eine Drohnenshow sein.

Volt will privates Feuerwerk in Siegen an Silvester verbieten lassen. Das schreibt die Fraktion in einem Antrag zur Ratssitzung am Dienstag, 15. Dezember.

Stattdessen soll die Verwaltung „mögliche attraktive und umweltschonende von der Stadtdurchgeführte Alternativen in den Stadtteilen“ prüfen. Nicht zuletzt die aktuelle Pandemie-Lage gebiete es, „das Personal in Krankenhäusern nicht unnötig zu belasten“, heißt es in der Begründung. Immerhin bringe die Silvesternacht mehr Verletzte mit sich als jede andere Nacht im Jahr.

Volt Siegen: Feuerwerk Stress für Tiere

Zudem bedeute „das laute Neujahrsspektakel enormen Stress“ für Tiere, zitiert Volt die Stadt. Gegen privates Feuerwerk sprechen aus Sicht der Fraktion auch Müll – 15 Tonnen kalkuliert Volt allein für Siegen – und Feinstaubbelastung.

Die Stadt solle, schreiben Fraktionschef Samuel Wittenburg und Vize Chiara Ludewig weiter, „Alternativen in den Blick nehmen, die ebenso attraktiv wie umweltschonend“ seien, etwa „Laser- oder Drohenshow“ – das allerdings erst im kommenden Jahr.

In Hilchenbach ist das Böllern an Silvester an drei zentralen Plätzen untersagt.

