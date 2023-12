Siegen: Von Auto erfasst – 86-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in Mönchengladbach sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. (Symbolfoto)

Siegen Der Mann stieg am Hohler Weg aus einem Auto aus und trat auf die Fahrbahn. Dabei passierte der Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Hohler Weg ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 16.50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Straße Hohler Weg in Siegen. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten fest, dass ein 51-Jähriger Mann mit seinem Pkw aus der Welterstraß kommend bergauf in Richtung Giersbergstraße unterwegs gewesen war. Unvermittelt war dann ein Mann aus einem geparkten Pkw ausgestiegen und auf die Fahrbahn getreten. Dabei wurde er von dem Pkw des 51-Jährigen erfasst..

Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

