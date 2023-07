Einsatz Siegen: VW Käfer brennt aus – Halter hat Tränen in den Augen

Siegen. Plötzlich ruckelt der alte VW Käfer. Wenig später schlagen Flammen aus dem Auto. Für den Halter ist das Ganze ein Drama.

Da hatte der Halter eines liebevoll restaurierten VW Käfers Tränen in den Augen, als am Sonntagabend, 9. Juli, auf der Achenbacher Straße sein orangefarbenes Fahrzeug in Flammen aufging.

Der Fahrer war von Siegen kommend in Fahrtrichtung Heidenberg unterwegs, als hundert Meter vor dem Kreisel das Fahrzeug begann zu ruckeln. Sekunden später schlugen Flammen aus dem Heck. Der Mann konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Die rückte mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie mit Kräften der Löscheinheit Achenbach aus.

Feuerwehr hat die Lage schnell im Griff

Die Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell im Griff, jedoch brannte das Fahrzeug im Inneren fast komplett aus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe mussten die Einsatzkräfte Bindemittel ausstreuen.

