Siegen: Während Bewohner schlafen, macht Einbrecher Beute

Die Beute nach dem Einbruch in Kreuztal ist noch nicht beziffert. (Symbolbild)

Eichen. Ein Unbekannter bricht in ein Haus in Kreuztal ein. Er sucht nach Beute – im Schlafzimmer erlebt er eine Überraschung. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Montag, 22. November, ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Eichener Straße eingedrungen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Der Einbrecher gelang nach bisherigen Erkenntnissen über die Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort durchsuchte er alle Räume bis auf das Schlafzimmer. Dort schliefen die Wohnungsinhaber.

Kriminalpolizei Kreuztal bittet um Hinweise

Beim Verlassen der Wohnung ließ der Eindringling die zuvor geschlossene Schlafzimmertür offen. Der Täter dürfte daher bei einem Blick in das Schlafzimmer bemerkt haben, dass die Wohnung nicht verlassen war. Die Wohnungsinhaber bekamen davon nichts mit.

+++Lesen Sie auch: Siegen: Mit 187 km/h über die HTS – 700 Euro Bußgeld fällig+++

Die Beute kann noch nicht abschließend beziffert werden. Es gibt eine vage Personenbeschreibung des Täters. Demzufolge dürfte es sich um eine männliche Person handeln. Sie war bekleidet mit einer hellen Daunenjacke und einer hellen Arbeitshose. Der Eindringling trug zudem eine Kappe und führte einen großen Wanderrucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet um Hinweise unter 02732 / 909 - 0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland