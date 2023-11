Siegen: Lehrer im Warnstreik – Unterricht fällt teils aus

Michael Petin, Valentine Kemling, Egbert Plum, Karsten Beineke und Monika Hoffmann beteiligen sich am Warnstreik der angestellten Lehrerinnen und Lehrer in Siegen.

Siegen Siegerländer Schulen müssen am Mittwoch auf einige Fachkräfte verzichten: Angestellte Lehrerinnen und Lehrer sind im Warnstreik.

Angestellte Lehrerinnen und Lehrer aus Siegen und Umgebung beteiligten sich am Mittwoch (22. November) an einem Warnstreik. Aufgerufen hatte dazu der Kreisverband Siegen-Wittgenstein der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Nach einem Streikfrühstück im Westfalenzimmer der Siegerlandhalle konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Streikformulare eintragen, außerdem startete um 8 Uhr ein Bus zur Kundgebung nach Köln.

Die Pädagoginnen und Pädagogen möchten den Druck in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen. Die angestellten Lehrerinnen und Lehrer fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. „Wir sorgen tagein, tagaus trotz widriger Umstände und immenser Mehrbelastung dafür, dass unseren Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden die bestmögliche Bildung zuteil wird“, sagt Maik Ehlen vom Siegener GEW-Leitungsteam. Bisher hätten die öffentlichen Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Die GEW Siegen hofft, dass von dem Warnstreik ein starkes Signal zur Unterstützung der Forderungen ausgeht.

Unterrichtsausfall aufgrund des Warnstreiks ist einkalkuliert. „Der Unterricht, der durch streikende angestellte Lehrerinnen und Lehrer ausfällt, darf durch verbeamtete Kollegen nicht vertreten werden“, heißt es dazu. Die gegebenenfalls notwendige Aufsicht oder Betreuung besonders jüngerer Schülerinnen und Schüler sei aber möglich.

