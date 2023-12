Siegen: Warnstreik – Uni bleibt zu, Polizei macht mit

Viele Beschäftigte aus Siegen-Wittgenstein nehmen an der Streikkundgebung in Düsseldorf teil.

Siegen Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Siegen-Wittgenstein legen die Arbeit nieder und fahren nach Düsseldorf.

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst der Länder blieb die Uni Siegen am Dienstag, 5. Dezember, geschlossen. Derart viele Beschäftigte waren dem Warnstreikaufruf von Gewerkschaften gefolgt und zur zentralen Streikkundgebung nach Düsseldorf gefahren, dass der Betrieb nicht gewährleistet werden konnte, wie Verdi mitteilte.

Die Beschäftigten wollen unter anderem ein Ende der prekären Beschäftigung in der Wissenschaft und einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte.

Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld

Auch mehr als 60 Polizeibeschäftigte aus Siegen-Wittgenstein wollten in Düsseldorf den Druck auf die Arbeitgeberseite vor der dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember erhöhen. In der Landesverwaltung könnten schon lange keine wettbewerbsfähigen Gehälter mehr gezahlt werden, klagen sie.

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr bekommen und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Zudem solle das Tarifergebnis eins zu eins auf Beamte sowie Versorgungsempfänger übertragen werden.

