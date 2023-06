Siegen. Energie-Discounter verdienen ihr Geld mit den Vergesslichen: Wer nicht rechtzeitig wechselt, zahlt. Die Siegener Versorgungsbetriebe erklären.

Die Siegener Versorgungsbetriebe warnen eindringlich vor Billigenergie-Anbietern, sogenannten „Energiediscountern“. Deren wackliges Geschäftsmodell hätten die SVB während der Energiepreiskrise in vielen Fällen kompensieren und die Kunden auffangen müssen. Nun, da die Börsenpreise sich auf moderatem Niveau stabilisiert hätten, seien sie wieder unterwegs, bieten wieder günstige Neukundentarife an. Man sei gespannt, ob es einen Lerneffekt in der Bevölkerung gebe, sagt SVB-Geschäftsführer Thomas Mehrer: Denn viele seien damit böse auf die Nase gefallen.

Das Geschäftsmodell der Energiediscounter: Sie kaufen sehr kurzfristig ein und locken mit günstigen Neukundentarifen, die zum Beispiel ein Jahr lang sehr viel günstiger sind als die der SVB – um dann „sehr deutlich angepasst zu werden“, erklärt Vertriebsleiter Marc Giesler. Am Anfang seien die Margen sehr gering, das Geld wird mit den „Vergesslichen“ verdient. Es gibt entsprechend eine sehr hohe Wechselquote – bevor der Preis deutlich steigt, wechseln viele Kunden sobald möglich zum nächsten Billiganbieter. „Wer dableibt, zahlt die Zeche“, sagt Giesler.

Die SVB setzen dagegen auf langfristige Stabilität, die im ersten Moment zwar teurer wirkt als bei den Energie-Discountern, aber auf Strecke mehr und bessere Versorgung bietet. „Fast Food oder Bio“, vergleicht Geschäftsführer Mehrer: Als die Energiepreise auf dem Krisen-Höhepunkt wild in die Höhe schossen, Billig-Anbieter die Marktrisiken nicht mehr einpreisen wollten, mehr als 40 auch in die Insolvenz gingen, keine Neukundentarife zu haben waren, wandten sich die verzweifelten Kunden an die SVB. Die denken bei der Energiebeschaffung in Jahren, „der Discounter kauft heute die Mengen ein, die er morgen braucht.“

Beispiel: Mitten in Energiekrise war Billig-Anbieter mehr als 70 Euro teurer als SVB

Beispiel: Im Oktober 2021 kostete der monatliche Abschlag bei den SVB 101 Euro, bei einem Energiediscounter nur 81. Für die SVB-Bestandskunden erhöhte sich der Beitrag bis August 2022 zwar kräftig, auf 165 Euro – beim Energiediscounter waren zu diesem Zeitpunkt schon 228 Euro fällig, weil die Energie tagesaktuell beschafft wird.

Trotzdem stellte das auch die Versorger vor Ort vor Probleme, denn die kalkulieren eben langfristig, um die Auswirkungen der aktuellen Börsenpreise abzufedern. Die schnelle Beschaffung wurde teurer, was die Bestandskunden finanziell bestraft hätte. Also teilten die SVB die Tarife auf: Eine teure Ersatzversorgung habe man verhindern können – Bestandskunden zahlten trotzdem rund 540 Euro weniger als die, die von Discountern in die Grund- und Ersatzversorgung der SVB rutschten. Langfristigkeit und Nachhaltigkeit seien auch in finanzieller Hinsicht Maßstab der Strategie, so Mehrer: Für Preissenkungen, wie verschiedentlich gefordert, gebe es aktuell weder Spielraum, noch Notwendigkeit.

