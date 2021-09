Siegen: Warum an Kochs Ecke ein ungewöhnliches Video läuft

Das Video „How much the world loves your cage“ läuft ganztägig auf dem Mediaboard an Kochs Ecke.

Siegen. Auf dem Mediaboard an der Kreuzung Kochs Ecke mitten in Siegen läuft Werbung – und ein Video von Jürgen Stahl. Was der Künstler bezwecken will:

Zwei mal zehn Sekunden dauert das Video von Künstler Jürgen Stahl, das derzeit auf dem Mediaboard an der Kreuzung Kochs Ecke mitten in der Siegener Innenstadt zu sehen ist. „How much the world loves your cage“ oder „Die Transformation der Welt“ ist das Werk betitelt, das noch bis Samstag, 2. Oktober dort zu sehen ist.

Stahl setzt sich mit der Transformation von einer analogen in eine digitalisierte Welt auseinander, will auf negative Folgen dieser Entwicklung und menschlichen Tuns aufmerksam machen im Hinblick auf die Frage, wo diese Entwicklung münden kann.

Videoinstallation an Kochs Ecke Siegen nutzt Spannungsfeld Werbung – Kunstinstallation

Digitalisierung und künstliche Intelligenz halte inzwischen in allen Lebensbereichen Einzug. „Wollen wir das? Gibt es auch irgendwo Grenzen oder ist diese Entwicklung gar nicht mehr aufzuhalten? Sind wir vielleicht zu technologiegläubig? Müsste nicht ein breiter öffentlicher Diskurs geführt werden zur Frage wie viel Digitalisierung/KI die Gesellschaft überhaupt verträgt?“ Auf diese Fragen will Jürgen Stahl mit seiner Installation den Fokus lenken.

Gezeigt wird im Video ein Gesicht, fast komplett mit Barcodes übersät, das im weiteren Verlauf mit einem Binärcode überzogen wird. Dann wird ein Text eingeblendet: Der Titel der Kunstaktion. „Wie sehr die Welt doch euren Käfig liebt“ könnte die Übersetzung lauten – ein abgewandeltes Filmzitat. Das hat Stahl bewusst als Titel gewählt, ebenso den Ort, den der Künstler zum zweiten Mal bespielt. Gerade das Spannungsfeld zwischen kommerzieller Werbung und dazwischen geschalteter künstlerischer Intervention als Video im öffentlichen Raum mache die Aktion spannend. „Wird die Störung zwischen der Werbung überhaupt noch bemerkt oder wie wird sie überhaupt wahrgenommen in unserer doch sehr reizüberfluteten Gesellschaft? Wie bewusst sind wir uns der ständig zunehmenden Überwachungstechnologie?“ Dazu höre man selten kritische Stimmen, die vielmehr doch als segensreich angepriesen werde.

Siegener Künstler fürchtet weniger Freiheiten und Demokratie durch mehr Überwachung

Mit zunehmender Überwachung in allen Lebensbereichen, fürchtet Stahl, werde es weniger Freiheiten und Demokratie geben, eine dystopische Zukunft wie von George Orwell beschrieben rücke näher. „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“ – das könne Realität werden. Der Künstler hält es dagegen mit Beuys: „Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst kriegen wir eine, die wir nicht wollen.“ Es bleibe die Hoffnung, dass es sich auch noch in eine andere Richtung entwickeln kann.

Gefördert und unterstützt wird das Projekt vom Kulturbüro des Kreises und der Firma LED Marketing. Das Video ist ganztägig im Wechsel mit den dort abgespielten Werbespots zu sehen.

