Siegen: Warum Hecke schneiden drastische Folgen haben kann

Siegen Für die eher drastische Art der Gehölzpflege bleibt nicht mehr viel Zeit. Wer gegen Verbote verstößt, dem drohen Konsequenzen.

Die Untere Naturschutzbehörde in Siegen-Wittgenstein weist erneut darauf hin, dass Gehölzschnitte im heimischen Garten oder in der freien Landschaft bis Ende Februar erledigt sein müssen.

Zum Schutz der Tierwelt ist es verboten, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze wie Efeubewuchs und Kletterwein zwischen dem 1. März und dem 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen, wie der Radikalschnitt auch genannt wird. Der schonende Form- und Pflegeschnitt zur Beseitigung des jährlichen Zuwachses an Hecken oder zur Gesunderhaltung von Bäumen bleibt hingegen weiterhin das ganze Jahr möglich, heißt es dazu weiter aus dem Kreishaus.

Nester und Baumhöhlen müssen unbedingt erhalten werden

Das Schnittverbot gilt aber nicht für Baumfällarbeiten während der Holzernte oder für Einzelfällungen in Parks, auf Friedhöfen oder in Gärten. Allerdings ist Rücksicht auf wildlebende Tiere von besonders geschützten Arten zu nehmen. Sie dürfen nicht verletzt oder getötet werden und ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten, also Nester und Baumhöhlen, müssen erhalten werden.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat und muss mit einem Bußgeld oder einer Strafanzeige rechnen, warnt die Kreisverwaltung.

Gartenabfälle nicht einfach in die Landschaft kippen

Zudem sind in der freien Landschaft die Schutzgebietsbestimmungen zum Natur- und Landschaftsschutz zu beachten. Oftmals befinden sich die Gehölze als besonders geschützte Landschaftselemente in einem Schutzgebiet und dürfen nicht zerstört oder in ihrem Bestand gemindert werden, heißt es weiter. Abfälle aus der Garten- und der Grünflächenpflege dürfen weder im Wald noch in der freien Landschaft entsorgt werden. Es empfehle sich, sie im eigenen Garten zu kompostieren oder über den Biomüll loszuwerden.

