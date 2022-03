Siegen: Was passierte vor den Tritten auf Polizisten?

Siegen. Ein Mann soll in einer Gruppenschlägerei vor einer Diskothek in Siegen einen Polizisten ins Gesicht getreten haben. Wie kam es zu der Schlägerei?

Im Berufungsverfahren wegen der schweren Körperverletzung gegen einen Polizisten wurden am Donnerstag vor dem Landgericht Siegen weitere Zeugen gehört. Vor einer Diskothek in Geisweid war am 20. Juli 2019 gegen 4 Uhr nachts vor einer Diskothek in Geisweid eine Gruppenschlägerei ausgebrochen, in deren Verlauf der mittlerweile 27-jährige Beschuldigte aus Dortmund einem Polizeibeamten das Knie ins Gesicht rammte.

An diesem Verhandlungstag sind insgesamt sieben Zeugen geladen, darunter Polizeibeamte und Gäste der Diskothek. Dieses Mal geht es um die Gründe, die zur Gruppenschlägerei auf dem Disko-Parkplatz führten. Das Videomaterial, das hierfür hinzugezogen wird, zeigt den Eingangsbereich der Diskothek. Allerdings verdecken zwei große Sonnenschirme weite Teile des sichtbaren Bereichs. Richterin Sabine Metz-Horst lässt sich von allen Zeugen so genau wie möglich erklären, wann sie wo im Außenbereich vor der Diskothek gewesen sind und was sie gesehen haben.

Siegen: Streit um die Freundin begann in der Diskothek

Eine Verteidigerin hatte bemängelt, einen Datenträger mit dem Videomaterial nicht erhalten zu haben. Ihr Antrag auf Unterbrechung wird abgewiesen: Nach Aktenlage hatte die Juristin Einsicht. Zwei Brüder, die als Gäste vor Ort waren, geben an, in der Diskothek zunächst eine Rangelei und auf dem Parkplatz die große Schlägerei mitbekommen zu haben. Sie seien aber nicht beteiligt gewesen und haben den verhandelten Tathergang nicht beobachtet.

Berufungsverfahren Der Angeklagte hat die Tat gestanden und wurde im September 2021 zu einem Jahr und sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er gab an, den Geschädigten nicht als Polizeibeamten erkannt zu haben. Die Staatsanwaltschaft, die das Strafmaß für zu mild hielt, ging in Berufung.

Ebenfalls als Zeugen vorgeladen sind der Freund und der Ex-Freund der Frau, um die es zum Streit gekommen sein und der zu der Gruppenschlägerei geführt haben soll. Der 26-jährige Partner der Frau gibt an, in der Diskothek den Streit um seine Freundin mitbekommen zu haben und ihren 27-jährige Ex-Freund auf dem Parkplatz auf den Streit angesprochen zu haben. An der Schlägerei sei er nicht beteiligt gewesen, den Angriff auf den Geschädigten habe er nicht gesehen.

Zweite Prügelei auf Band

Der 27-jährige wiederum sagt, er sei in der Diskothek zuerst von seiner Ex-Freundin getreten worden und habe zwei Kopfnüsse erlitten. Die zweite, gibt er an, habe der Angeklagte ihm verpasst, was dieser bestreitet. Als er die Diskothek verließ, sagt er, sei die Schlägerei schon im Gange gewesen. In einer früheren Aussage hat er einen Tathergang auf dem Parkplatz beschrieben, der dem hier verhandelte entspricht. Doch nach genauer Nachfrage stellt sich heraus, dass sich um einen anderen Vorfall gehandelt haben muss.

Ein Polizeibeamter gibt an, einen an der Schlägerei Beteiligten überwältigt zu haben. Ein Türsteher habe ihn auf seinen Kollegen, den Geschädigten, hingewiesen, der hinter dem Zeugen bereits auf dem Boden liegt. Ein weiterer Türsteher habe den Angeklagten verfolgt, überwältigt und an den Polizeibeamten übergeben. Die Beweislage, so Richterin Metz-Horst, sei schwierig: „Wir müssen allen Zeugen zuschreiben, dass die Situation dynamisch war.“

Zu einem Urteil kommt es nicht, die Verhandlung wird noch fortgesetzt.

