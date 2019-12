Siegen. Nach den Weihnachtsferien erfolgt in Siegen und Umgebung ein Fahrplanwechsel im Busverkehr der VWS. Hier gibt es die Änderungen ab 7. Januar 2020

Siegen: Was sich im Busfahrplan der VWS ab Januar ändert

Nach den Weihnachtsferien erfolgt am Dienstag, 7. Januar, ein Fahrplanwechsel im öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Siegen-Wittgenstein. Darauf weist der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) hin. Für einige Linien gibt es dabei „wichtige Neuerungen“, wie es heißt.

Änderungen der Linie R 27 Siegen – Bad Berleburg

Die Linie R 27 (Siegen – Weidenau – Netphen – Erndtebrück – Bad Berleburg) wird „aufgrund von hohen Verspätungen im Abschnitt Siegen und Netphen“ ab 7. Januar wieder als Schnellbus zwischen Siegen und Netphen eingesetzt. Es werden nicht mehr alle Haltestellen zwischen Siegen und Weidenau bedient. Außerdem erfolgt ab Weidenau ZOB die Streckenführung über die B 54 nach Dreis-Tiefenbach und umgekehrt.

Folgende Haltestellen entfallen:

Siegen: Koblenzer Straße, Hindenburgbrücke, Emilienstraße, Porschestraße.

Weidenau: Polizei, Schmiedestraße, Abzweig Einheitsstraße, Ost.

Dreis-Tiefenbach: Alte Burg, Feldwasserstraße.

Um diese Haltestellen zu erreichen, empfiehlt der ZWS die Linien R 10, R 16, C 111 und C 130 (ab 7. Januar wieder durchgängig zwischen Siegen und Wenscht).

Änderungen der Linien R 10, R 11, C 130 ab Siegen

Für die Linien R 10 (Siegen – Weidenau – Geisweid – Kreuztal – Littfeld), R 11 (Kreuztal – Dahlbruch – Hilchenbach – (Helberhausen)) und C 130 (Siegen – Weidenau – Geisweid – Wenscht) wird am 7. Januar der Sonderfahrplan aufgehoben, „der einen Bruch im Linienverlauf in Siegen-Geisweid vorsah“, so der ZWS. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Busse dieser Linien wieder durchgängig von Siegen nach Kreuztal/Hilchenbach beziehungsweise in die Wohnsiedlung Wenscht verkehren. Es gilt der Fahrplan vor 28. August 2019.

„Zum 28. August 2019 wurden bei den Linien R 10, R 11, R 12, R 13, R 16, C 100, C 101, C 105, C 107, C 112, C 113, C 114 und C 130 verschiedene Maßnahmen zur Stabilisation des Linienverkehrs umgesetzt“, erläutert der Zweckverband den Hintergrund. Mit Ausnahme der drei genannten wird der Fahrplan für Baustellen bei den meisten Linien beibehalten. Eine Aufhebung sei im Laufe des Jahres 2020 angestrebt. Darüber hinaus sollen auf weiteren Linien Verbesserungen im Laufe des Jahres umgesetzt werden.

Alle Informationen zum Busfahrplan gibt es auf zws-online.de

Dort lässt sich auch ein Newsletter mit aktuellen Verkehrsmeldungen und Fahrplanänderungen abonnieren.

