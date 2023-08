Siegen: Waschmittel-Attacke – Mikado-Brunnen schäumt über

Der Mikado-Brunnen am Siegener Marktplatz ist während des Kinderflohmarkts voller Seifenschaum. Sieht witzig aus, ist aber ein sehr unpassender „Streich“.

Siegen. Der Brunnen am Marktplatz in der Siegener Oberstadt ist am Samstag voll von weißem Schaum. Abends kommt wegen dieses „Streiches“ die Feuerwehr.

Reichlich Schaum sammelte sich am Samstagnachmittag im Mikado-Brunnen am Marktplatz in der Siegener Oberstadt.

Unbekannte hatten eine Art Seifenlauge oder Waschmittel in das Wasser geschüttet, woraufhin es während des Kinderflohmarkts reichlich schäumte. Mitarbeiter des Ordnungsamts informierten am Abend die Feuerwehr, die der Situation nach Begutachtung aber ihren Lauf ließ: Eine ernste Gewässerverschmutzung war nicht festzustellen und der Schaum zerfällt nach einer Weile von selbst.

