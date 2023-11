Siegen: Wasserleitung platzt, Fahrbahn im Brüderweg geflutet

Eine geplatzte Wasserleitung überflutet einen Abschnitt des Brüderwegs in Kaan-Marienborn. Der Wasserdruck hebt einen Teil des Bürgersteigs an.

Kaan-Marienborn. Unmengen Trinkwasser ergossen sich am Samstagmorgen nach einem Rohrbruch über einen Abschnitt des Brüderwegs. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil sich die Verbundsteine auf dem Gehweg angehoben hatten, so dass ein Riss entstand. Zunächst lief von dort braune Brühe über die Straße, schließlich klares Wasser.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Feuerwehrmänner der Löscheinheit Kaan-Marienborn stellten zunächst einmal Warnschilder auf – was viele Autofahrerinnen und -fahrer aber nicht davon abhielt, den Bereich mit so hoher Geschwindigkeit zu passieren, dass das Wasser in hohem Bogen nach allen Seiten spritzte. Der Einsatzleiter forderte einen Mitarbeiter der Siegener Versorgungsbetriebe an, der das Wasser über einen Hydranten abstellte. Eine Baufirma rückte noch am Vormittag mit einem Bagger an, legte die Jahrzehnte alte Trinkwasserleitung frei und flickte sie.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland