Siegen: Wechsel an der Spitze der Handwerkerschaft

Siegen-Wittgenstein. Jürgen Haßler geht nach 45 Jahren bei der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd in den Ruhestand.

Die Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd hat Stefan Simon einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt. Der 46-jährige Jurist folgt zum 1. Juli auf Jürgen Haßler, der in den Ruhestand geht.

Stefan Simon folgt auf Jürgen Haßler

Stefan Simon ist bereits seit eineinhalb Jahren im Team der Kreishandwerkerschaft und seit Beginn des Jahres auch als stellvertretender Geschäftsführer tätig. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er in Sundern. In der Vergangenheit war er nicht nur als Anwalt tätig, sondern blickt auch bereits auf 14 Jahre Verbandserfahrung zurück. „Dabei habe ich gemerkt, dass mir die Verbandsarbeit und die damit verbundene Dienstleistung Spaß macht. Ich sehe Dinge gerne in der Entwicklung, arbeite vorausschauend und auch für Zahlen habe ich ein Auge. Besonders wichtig ist mir ein gutes Miteinander. Deshalb arbeite ich sehr gerne mit Ihnen im Ehrenamt zusammen und freue mich auf meine neue Aufgabe.“ Aus seiner bisherigen Erfahrung weiß Stefan Simon, was das heimische Handwerk bewegt und welche Herausforderungen anstehen. „Ich möchte ein besonderes Augenmerk auf die Fachkräftesicherung und die Nachfolge im Handwerk legen, damit die Betriebe auch in Zukunft gut aufgestellt sind und bleiben.“

Jürgen Haßler scheidet nach rund 45-jähriger Tätigkeit für das Handwerk aus. Geschäftsführer wurde er 2008. Er sei mit der Kreishandwerkerschaft und dem heimischen Handwerk „auch mit dem Herzen verbunden“, betont Jürgen Haßler. Über die Jahrzehnte habe er viele enge Kontakte zu den Betrieben geknüpft, kenne deren Gesichter und Historien „Wir als Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd sind zu einer starken Einheit gewachsen und ein gefragter Gesprächspartner in der Region und darüber hinaus. Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht. Deshalb fällt es mir auch nicht leicht, das alles hinter mir zu lassen. Ich werde Sie alle vermissen.“ Ein virtueller Applaus der Delegierten folgte.

Interessenvertretung Die Kreishandwerkerschaft versteht sich als Interessenvertretung der Innungen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe, berät in Rechtsfragen, ist Träger von Versorgungswerken und bietet Weiterbildungsveranstaltungen an. In der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd sind 20 Innungen Mitglied.

Dank für jahrzehntelange Arbeit

Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Karl-Friedrich Bublitz hat rund 40 Jahre mit Jürgen Haßler zusammengearbeitet: „40 gemeinsame Jahre und eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir von der Kreishandwerkerschaft können einfach nur dankbar sein.“ Dem schließt sich auch Kreishandwerksmeister Frank Clemens an: „Jürgen Haßler hat sich jahrzehntelang für das Handwerk in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe stark eingesetzt und eine hervorragende Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass es im Sommer möglich sein wird, eine Präsenzveranstaltung mit einer gebührenden Verabschiedung und auch Einführung unseres neuen Geschäftsführers zu veranstalten.“ Denn die Wahlversammlung der Delegierten musste online stattfinden.

Eine weitere Wahl stand auf der Agenda der Delegiertenversammlung: Nachdem Michael Günther aufgrund einer beruflichen Neuorientierung aus dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd ausgeschieden war, musste dieser Platz neu vergeben werden. Einstimmig in den Vorstand gewählt wurde Robert Pal. Der 47-Jährige aus Freudenberg ist seit 2019 Obermeister der Kfz-Innung Westfalen-Süd. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Denn viele Sachen sind nur gemeinsam zu erreichen und umzusetzen.“

