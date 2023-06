Siegen: Wegen Sicherheit nichts Bares mehr bei Kfz-Zulassung

Bargeld ist in der Kfz-Zulassungsstelle in Siegen bald passé. (Symbolbild)

Siegen. In der Kfz-Zulassungsstelle in Siegen ist in Kürze nur noch EC-Kartenzahlung möglich – aus Sicherheitsgründen, wie die Kreisverwaltung sagt.

In der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises am Standort Siegen, St.-Johann-Straße 23, ist ab dem Montag, 3. Juli, aus Sicherheitsgründen nur noch EC-Kartenzahlung möglich. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Zahlungen in bar sind trotzdem weiterhin möglich, und zwar wenige Minuten fußläufig entfernt an der Service-Stelle des Kreishauses, Koblenzer Straße 73.

In Berleburg bleibt alles beim Alten

Am Standort in Bad Berleburg, Am Breitenbach 1, bietet die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises weiterhin Bar- und Kartenzahlung an.

