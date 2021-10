Siegen-Weidenau: Auf- und Abfahrten der HTS auf B62 gesperrt

Auf- und Abfahrten der HTS auf die B62 in Siegen-Weidenau sind am Samstag voll gesperrt.

Siegen. Die Auf- und Abfahrten der Hüttentalstraße (HTS) auf die B62 in Siegen-Weidenau sind am Samstag voll gesperrt. Das teilt Straßen NRW mit.

Am Samstag, 23. Oktober, müssen von 7.30 bis 16.30 Uhr die Auf- und Abfahrten der Hüttentalstraße (HTS) auf die B62 in Weidenau voll gesperrt werden. Die B62-Auffahrt aus Weidenau in Richtung Dreis-Tiefenbach sowie die Auf- und Abfahrt zur Siegstraße bleiben möglich. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Grund der Vollsperrung ist die Montage einer Verkehrszeichenbrücke, die die Straßen NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in dem Bereich durchführt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert, sie führt über die umliegenden Straßen und Anschlussstellen. Für die Montage der letzten Verkehrszeichenbrücke in dem Bereich wird in zwei Wochen (6. November) erneut eine Vollsperrung notwendig sein.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland